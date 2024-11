Esagerato Sinner: voleva farlo a tutti i costi

Jannik Sinner non ne sbaglia una: come lui solo un altro grandissimo campione.

Li abbiamo usati praticamente tutti, gli aggettivi potenzialmente adatti a descrivere l’annata e il talento di Jannik Sinner. L’altoatesino si è lasciato alle spalle una stagione difficilmente ripetibile, costellata da talmente tanti di quei successi che si fa ancora fatica a credere che in 11 mesi sia passato dall’essere un tennista bravissimo al tennista più bravo su piazza.

Eppure, è così. L’azzurro è il numero 1 del mondo già da svariati mesi e i numeri parlano, ormai, al posto suo. Il fenomeno di Sesto Pusteria ha vinto 2 Slam, tanto per cominciare, ma anche le Finals, laureandosi maestro tra i maestri. Ha chiuso il 2024 con 8 titoli in bacheca e, dulcis in fundo, si è anche regalato un bis apprezzatissimo, lottando con tutte le sue forze per far sì che la Nazionale italiana vincesse la sua seconda Coppa Davis di fila. Impresa che, senza di lui, sarebbe stata sicuramente un po’ più ostica.

Meglio di così, insomma, proprio non avrebbe potuto fare. Lo sanno lui e lo sanno anche i tifosi, ma adesso lo sa anche la statistica, che ha “partorito”, qualche ora fa, un dato che mette i brividi. Un dato che ha a che fare nientepopodimeno che con Roger Federer, l’ex re svizzero del tennis che tante emozioni, proprio come Sinner oggi, ha regalato in passato ai suoi tifosi.

Sinner come Federer: verso l’infinito e oltre

Ma veniamo a noi: cosa c’entra Sinner con Federer? C’entra, sì, nella misura in cui il nuovo numero 1 del mondo ha vinto, in questa stagione, la bellezza di 73 partite. Ne ha perse solamente 6, ma c’è un altro numero ancora che è particolarmente rappresentativo della sua forze e della sua tenacia.

Sinner ha vinto le ultime 13 partite aggiudicandosi, udite udite, ventisei set consecutivi. Nei 79 match giocati nel 2024 ha sempre vinto almeno un set, anche nelle gare in cui poi non è stato lui a spuntarla. Il solo ad aver fatto bene quanto lui era stato, nel lontano 2005, suo annus mirabilis, Roger Federer. Nella stagione migliore della sua carriera, Roger giocò 85 partite, perdendone solo 4 e vincendo, proprio come la nostra volpe, almeno un set in ogni partita disputata.

E sbagliava, allora, chi credeva che nessuno più sarebbe mai stato come i Big Three. Ogni epoca è a sé stante ed è vero, quello sì, che il mondo del tennis non avrà mai più un Federer come quello che tanto ci ha fatto sognare. Ma abbiamo un Sinner d’oro e bisogna ammettere che non ci è andata poi così malaccio…