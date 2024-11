Sinner, troppo silenzio: l’apparenza non inganna

Sinner, dopo il brano e le speranze, l’affondo finale: c’è troppo silenzio.

A Torino non c’era. E non era neppure a Malaga, sebbene in tanti abbiano sperato, fino all’ultimo giorno, di vederla comparire come per magia in tribuna. Nulla di tutto ciò è invece accaduto, a conferma del fatto che, molto probabilmente, Jannik Sinner e Anna Kalinskaya non sono più, ormai, una coppia. Si è preferito concedere loro il beneficio del dubbio, fino ad un certo punto, ma gli indizi, adesso, sembrerebbero davvero inequivocabili.

Sarebbe interessante capire perché e cosa sia accaduto fra loro, ma tant’è: conoscendoli, riservati come sono, nessuno dei due si sbottonerà mai fino a raccontare le reali motivazioni alla base di questa separazione del tutto inaspettata. A meno che, non si sa mai, la ragazza non decida di stupire tutti e di parlare. Cosa che in realtà potrebbe tranquillamente accadere, dal momento che la tennista russa, seppur con un certo savoir-faire, di tanto in tanto sta lasciando intendere qualcosa.

Mentre Sinner giocava la finale del torneo dei Maestri contro Taylor Fritz, per esempio, aveva ben pensato di postare una fotografia in cui indossava un bikini. E di far sapere, attraverso quello scatto mozzafiato, di trovarsi a Miami. A molti chilometri di distanza, dunque, dal luogo in cui stava giocando, invece, il suo presunto fidanzato.

Sinner-Kalinskaya, la faccenda si complica: ignorato due volte

A qualche giorno di distanza, la Kalinskaya ha rifatto la stessa identica cosa. Nel momento in cui Jannik segnava gli ultimi e decisivi punti, quelli che avrebbero poi consegnato di fatto la Coppa Davis alla Nazionale azzurra, lei ha pubblicato un’istantanea del panorama di Miami.

“So peaceful”, ha scritto nella didascalia, ovvero “Che pace”. Anna è in Florida in compagnia di alcune amiche ed è evidente che il sottotesto di questi post sia uno: far sapere al numero 1 del mondo che si diverte e che, anche in sua assenza, la vita va avanti. Nessunissima allusione, invece, al trionfo dell’Italia in Davis. Così come, del resto, non c’era stata neanche in occasione del trionfo di Jannik alle Nitto Atp Finals 2024.

Per un momento si è pensato che la situazione fosse in procinto di risolversi, ma forse si era data un’interpretazione sbagliata del brano e della frase che Anna aveva postato sui social. La canzone Missing Pieces (Pezzi mancanti, ndr), unita alla frase “Qualcuno ancora sorride quando ricorda un momento con te”, suggerivano, in effetti, un tentativo di riconciliazione. E chissà, magari non è ancora detta l’ultima parola…