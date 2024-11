Messaggio sconvolgente a Sinner: scoppia la bomba

Messaggio sconvolgente a Sinner: ormai la bomba è scoppiata e non si torna più indietro. Ecco cosa è stato “recapitato” al campionissimo azzurro

Se lo merita tutto, adesso, un po’ di relax Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, indiscusso dominatore di questo 2024 che si avvia alla conclusione, ha portato l’Italia anche in trionfo nella Coppa Davis. Per il secondo anno di fila l’insalatiera arriva da queste parti ed è la terza volta nella storia che succede.

Un trionfo, quello di Malaga, mai in discussione: contro l’Olanda in finale non c’è mai stata storia e l’unico vero problema c’è stato al debutto contro l’Argentina nei quarti. Poi in semifinale nessuna storia nemmeno contro l’Australia. Insomma, tutto merito di Volandri che ha creato un gruppo che si vuole bene, di Berrettini che ha aiutato Jannik, ma anche e soprattutto dello stesso campionissimo azzurro che, con le sue qualità, dà la certezza di partire con un punto avanti e, quindi, tutti gli altri giocano assai più sereni. Una serenità che forse manca un poco a Sinner. Non solo per la vicenda relativa alla Wada e al ricorso al Tas di Losanna sulla presunta positività al Clostebol, ma anche per una situazione d’amore che forse non va come dovrebbe.

Messaggio a Sinner: lo invia la Kalinskaya

Almeno per ora, ufficialmente, visto che non ci sono state notizie nel merito da parte dei diretti interessati, Jannik Sinner è ancora legato in maniera sentimentale alla collega russa Kalinskaya. Certo, lei è stata assente sia a Torino sia a Malaga, gli ultimi due trionfi del tennista azzurro, quindi è evidente che qualcosa non stia andando per il verso giusto.

E sono molti quelli che vanno a guardare le storie su Instagram della bella tennista. E lo ha fatto anche Libero, che legge come delle frecciatine alcuni messaggi mandati via social. “Qualcuno ancora sorride quando ricorda un momento con te”, il messaggio postato dalla russa a descrizione della foto. Suggestiva anche la canzone scelta: “Missing Pieces”, che è traducibile con “Pezzi mancanti”. Insomma, secondo il sito del giornale citato prima, è un chiarissimo segnale.

“Non è la prima volta che la Kalinskaya si lascia scappare un gesto velenoso contro Sinner sui social. Per esempio, aveva messo “Mi piace” al commento di un suo fan – si legge ancora – che le aveva ricordato quanto il numero uno al mondo non “l’apprezzi abbastanza“. E non è nemmeno un caso che in questi giorni stia postando moltissimo. In fonda lei ha sempre rimproverato Sinner di concentrarsi troppo sulla sua carriera piuttosto che sulla sua vita privata.