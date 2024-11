Monaco-Benfica, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Monaco-Benfica è una partita valida per la quinta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostico

Al secondo posto in classifica, insieme ad altre tre squadre, in Champions League, ci sono i francesi del Monaco, capaci di fare 10 punti nelle prime quattro partite. Hanno vinto, i monegaschi, anche sul campo del Bologna, nei minuti finali, confermando di essere una squadra assai difficile da affrontare e che lì davanti, sotto il profilo tecnico, ha delle qualità davvero importanti.

E anche la classifica del campionato francese ci dice questo: Embolo e compagni sono secondi alle spalle del Psg che come sappiamo da diversi anni a questa parte fa decisamente un campionato diversa. Contro il Benfica, comunque, non sarà facile. I lusitani sono una compagine assai esperta che si affida, nel 2025, a Di Maria: l’argentino, con un passato alla Juventus di certo non da ricordare – ma tutto quello che ha fatto in carriera lo sappiamo e lo ricordiamo tutti – ancora trascina e, nello scorso weekend, ha segnato una rete incredibile con tutti i giornali portoghesi che hanno aperto con l’immagine della sua esultanza. Un giocatore incredibile che non smette mai di stupire.

I valori, quindi, possiamo dire che si equivalgono. E siamo certi che il Benfica – adesso dentro i playoff – si potrebbe anche accontentare di un pareggio in questo match. Cercando di limitare i danni e conquistando così un punto assai importante per il proprio cammino. E quando una squadra così esperta decide di non affondare, allora è facile pensare che comunque, alla fine, possa riuscire nel proprio obiettivo.

Dove vedere Monaco-Benfica in diretta tv e in streaming

La sfida Monaco-Benfica, valida per la quinta giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì alle 21:00. La Champions League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Il pronostico

Un punto e tutti felici e contenti, o quasi. Sarà sicuramente più contento il Benfica alla fine della serata perché un pareggio sul campo di questo Monaco sarebbe sicuramente importante, per il morale ma soprattutto per la classifica.

Le probabili formazioni di Monaco-Benfica

MONACO (4-2-3-1): Majecki, Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Kabore, Tiago Araujo, Otamendi, Fernandez; Aursnes, Florentino Luis, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1