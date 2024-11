Aston Villa-Juventus, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Aston Villa-Juventus è una partita della quinta giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Altra trasferta europea, altro difficile esame per una Juventus alle prese con un’infinita emergenza infortuni e ancora a caccia di un’identità ben precisa. Ma se in campionato i bianconeri, pur rimanendo imbattuti dopo 13 giornate, fanno fatica a decollare – sono addirittura 7 i pareggi della squadra di Thiago Motta, che è reduce da un soporifero 0-0 a San Siro con il Milan – e per il momento devono accontentarsi del sesto posto, in Champions League, escludendo la sconfitta interna con lo Stoccarda (0-1), hanno ben poco da rimproverarsi.

Sì, in campo internazionale si è vista forse la Juventus migliore, soprattutto nelle prime due giornate con PSV Eindhoven e Lipsia, in cui gli uomini di Motta hanno brillato principalmente nella metà campo avversaria. La Vecchia Signora, per quanto fatto vedere sul rettangolo di gioco, avrebbe meritato qualcosa in più anche contro il Lille nell’ultimo turno, ma nonostante le numerose occasioni create (e sprecate, con 2 gol annullati a Koopmeiners) ha fatto ritorno dalla Francia con un solo punto in tasca (1-1). La classifica generale, in ogni caso, vede i bianconeri in piena corsa per uno dei primi otto posti: la Juve ha 7 punti, due in meno dell’Aston Villa ottavo, guarda caso prossimo avversario di Locatelli e compagni.

I Villans non vincono da più di un mese

I Villans erano partiti a razzo, vincendo le prime 3 partite – dopo la vittoria per 3-0 in Svizzera contro lo Young Boys al Villa Park erano caduti sia il Bayern Monaco che il Bologna – ma nella quarta giornata il club di Birmingham è inciampato a sorpresa in Belgio contro il Club Brugge (1-0), castigato da un rigore di Vanaken causato da un assurdo fallo di mano del difensore Mings.

Per la squadra di Unai Emery, tornata a giocare la Champions dopo oltre 40 anni, non è un periodo positivo: sabato l’Aston Villa ha mancato nuovamente l’appuntamento coi 3 punti, non andando oltre un pareggio con il Crystal Palace (2-2). In generale la vittoria manca da oltre un mese ed in Premier League i Villans sono scivolati all’ottavo posto, fuori dalla zona Europa. Emery contro la Juventus dovrà probabilmente fare a meno di Onana e Ramsey, mentre tra i bianconeri si è fermato pure McKennie. Lo statunitense si aggiunge alla lunga lista di infortunati con cui deve fare i conti il tecnico italobrasiliano, tra cui l’attaccante Vlahovic.

Come vedere Aston Villa-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Aston Villa-Juventus è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.20 su Goldbet e Lottomatica e a 3.25 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

Nonostante la sfilza di infortunati, la Juventus dovrebbe riuscire a tornare con almeno un punto in tasca dalla trasferta di Birmingham, approfittando del momento complicato che sta attraversando l’Aston Villa. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Juventus

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Danilo, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1