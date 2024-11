Bologna-Lille, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Bologna-Lille è una partita valida per la quinta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostico

Senza segnare non si vince. Questa è la regola base del gioco del calcio. Per cercare di portare a casa i tre punti devi buttarla in fondo al sacco cosa che al Bologna, nelle prime quattro partite di questa manifestazione, non è mai riuscita. Un solo punto conquistato dagli emiliani fino al momento, in casa alla prima giornata con annesso rigore sbagliato. Poi solo delusioni, anche se, c’è da dirlo, il calendario è stato davvero durissimo.

In questa nuova Champions League, comunque, non è detta l’ultima parola: gli uomini di Italiano conquistando almeno un paio di vittorie, e magari anche un pareggio, potrebbero pure sperare di arrivare ai playoff. Il compito è comunque difficilissimo, forse troppo a dire il vero. Ma finché c’è vita c’è speranza. O almeno così si usa dire. Il Lille, però, non ha nessuna intenzione di fermare il proprio momento. I francesi – dopo il Monaco un’altra sfida con i “cugini” d’Oltralpe per gli emiliani – arriveranno a Bologna con la voglia di fare bottino pieno, anche perché hanno dimostrato di essere in grado di prendere dei punti in tutti i campi. Hanno fatto punti, intanto, con Real Madrid e Atletico Madrid (due vittorie davvero clamorose) e poi anche contro la Juventus, un pareggio in casa permette di guardare quasi tutti dall’alto verso il basso nella manifestazione.

Per il Bologna, quindi, in questo momento non poteva capitare avversario peggiore: il Lille è in forma, anche in campionato sta andando bene, e parte leggermente avanti nel pronostico.

Almeno la prima rete in questa Champions League il Bologna la potrebbe e dovrebbe trovare. Ma crediamo che, alla fine, la qualità del Lille possa venire fuori, soprattutto lì davanti con quel David entrato nel mirino delle big d’Europa. Sfida, quindi, da almeno una rete per squadra e di conseguenza anche da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bologna-Lille

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Castro.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Mukau; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2