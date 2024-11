Liverpool-Real Madrid, Champions League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Liverpool-Real Madrid è una partita della quinta giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Liverpool è l’unica squadra ancora a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate della fase a girone unico di Champions League. I Reds finora non hanno sbagliato un colpo nella manifestazione continentale più importante, prenotando di fatto un posto tra le prime otto ed il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di finale (senza dover giocare gli spareggi).

Ma i numeri della squadra guidata da Arne Slot – l’ex allenatore del Feyenoord, arrivato in Inghilterra tra mille dubbi, sta riuscendo a non far rimpiangere il predecessore Klopp – sono ancora più straordinari. Il Liverpool, oltre a vincerle tutte (Milan, Bologna, Bayer Leverkusen e Lipsia) ha subito a malapena un gol e collezionato 3 clean sheet. Un ruolino di marcia simile a quello di campionato: anche in Premier League i Reds guardano tutti dall’alto verso il basso e, dopo la vittoria – la terza consecutiva – di sabato scorso contro il Southampton (2-3), hanno consolidato la vetta, portandosi a +8 sui campioni in carica del Manchester City. Salah e compagni, insomma, si avvicinano all’affascinante sfida con il Real Madrid con l’umore alle stelle. Non possiamo dire lo stesso dei Blancos, che ad ogni modo hanno reagito alla grande dopo la doppia sconfitta casalinga tra Liga e Champions League con Barcellona e Milan. A cavallo della sosta i campioni d’Europa in carica si sono sbarazzati senza problemi di Osasuna (4-0) e Leganes (0-3), riportando il sorriso sul volto di Carlo Ancelotti.

Ancelotti senza Vinicius Jr.

Il tecnico italiano però ha perso Vinicius Jr: il brasiliano non è partito per l’Inghilterra – non sono ancora noti i tempi di recupero – e si va ad aggiungere agli indisponibili Alaba, Rodrygo, Carvajal e Militao.

In compenso a Liverpool potrebbero esserci Tchouaméni e Lucas Vazquez, come ha riferito lo stesso Ancelotti nell’intervista post-match con il Leganes. Nella formazione titolare del Liverpool, invece, si dovrebbero rivedere Luis Diaz e Mac Allister, entrambi preservati contro il Southampton perché reduci dal lungo viaggio intercontinenale (tutti e due erano di ritorno dal Sudamerica). In dubbio la presenza di Alexander-Arnold.

Come vedere Liverpool-Real Madrid in diretta tv e in streaming

Liverpool-Real Madrid è in programma mercoledì alle 21:00 ad Anfield Road, Liverpool, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253) ed in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Mai dare per “morto” il Real Madrid ma in questo momento della stagione il Liverpool sembra avere un altro passo rispetto ai Blancos, peraltro alle prese con diversi infortunati nei ruoli più importanti. I Reds partono leggermente favoriti in una gara in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe le squadre.

Le probabili formazioni di Liverpool-Real Madrid

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Darwin Nunez.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Modric; Arda Guler, Bellingham, Brahim Diaz; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1