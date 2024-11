Manchester City-Feyenoord, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Manchester City-Feyenoord è una partita valida per la quinta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Negli ultimi anni la parola “crisi” non è mai stata associata al Manchester City, che oltre a vincere tutto quello che c’era da vincere è incappato solo in qualche sporadica e rara sconfitta. A tal punto che cinque k.o. di seguito sembrano pura fantascienza: invece è tutto vero, visto che da fine ottobre i Cityzens non fanno altro che perdere, rimediando esclusivamente batoste nelle 3 competizioni che al momento li vedono protagonisti.

Sabato scorso il Tottenham ha rifilato agli uomini di Pep Guardiola la seconda sconfitta nel giro di un mese: e se in League Cup i campioni d’Inghilterra in carica avevano perso “solo” 2-1, nel match di campionato sono stati letteralmente affondati dagli Spurs, capaci di uscire dall’Etihad Stadium con uno storico 0-4 (la sconfitta casalinga più pesante da quando il tecnico catalano siede sulla panchina del City). Guardiola sta patendo più del previsto l’assenza del metronomo Rodri – il nuovo Pallone d’Oro ha già terminato la stagione per via di un brutto infortunio – ma lo spagnolo non è l’unico ad affollare l’infermeria (pensiamo, per esempio, al difensore titolare Ruben Dias) ed i suoi sostituti non si stanno dimostrando all’altezza.

Il City riparte in Champions League?

La musichetta della Champions League risolleverà De Bruyne e compagni? Nella manifestazione continentale più importante il City ha 7 punti in classifica (pari a reti bianche con l’Inter e vittorie roboanti con Slovan Bratislava e Sparta Praga) ma nell’ultimo turno è naufragato a Lisbona contro lo Sporting (4-1).

Insomma, Guardiola non è nelle condizioni di fare troppi calcoli con il Feyenoord, una gara da vincere a tutti i costi. Di due sconfitte ed altrettante vittorie è il bilancio degli olandesi nelle prime quattro giornate: gli uomini di Brian Priske hanno brillato in trasferta, battendo Girona e Benfica, mentre davanti al proprio pubblico hanno sempre perso, facendosi travolgere da Bayer Leverkusen e Salisburgo. Ed in Eredivisie? Il Feyenoord è quarto, con otto punti da recuperare sul PSV Eindhoven capolista.

Come vedere Manchester City-Feyenoord in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-Feyenoord è in programma martedì alle 21:00 all’Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La sfida con il Feyenoord rappresenta l’occasione giusta, per il Manchester City di Pep Guardiola, per tornare a vincere ed interrompere la lunga e preoccupante serie negativa. Non è da escludere, tuttavia, che gli olandesi riescano a segnare almeno una rete all’Etihad Stadium in una gara da almeno 3 gol complessivi.

Le probabili formazioni di Manchester City-Feyenoord

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Stones, Aké; Matheus Nunes, Lewis; Savinho, De Bruyne, Grealish; Haaland.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Zerrouki, Milambo; Moussa, Carranza, Paixao.

Il Feyenoord riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1