Young Boys-Atalanta, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Serie A o Champions League, non fa alcuna differenza. L’Atalanta corre spedita in entrambe le competizioni e dopo le prime quattro giornate della rivoluzionaria fase a girone unico è nona a quota 8 punti, subito a ridosso di quell’ottavo posto che le garantirebbe la qualificazione diretta agli ottavi senza dover passare dagli spareggi (e giocare quindi due partite in più).

La squadra di Gian Piero Gasperini è ormai una realtà consolidata, non solo nel panorama nazionale: in coppa i nerazzurri sono imbattuti (2 vittorie e 2 pareggi) ma soprattutto sono l’unica squadra insieme all’Inter a non aver subito neppure un gol, tenendo la porta inviolata 4 volte su 4 .

Tre settimane fa la prestazione senza sbavature (0-2) sull’insidioso campo dello Stoccarda, che nella giornata precedente era andato a vincere a Torino contro la Juve. E sabato scorso le vittorie consecutive sono diventate 6 tra le varie competizioni: Retegui, Ederson e Lookman hanno permesso alla Dea di espugnare pure il campo del Parma (1-3) e di mettere le mani su un successo prezioso per restare attaccata al Napoli capolista, che ha un solo punto in più di de Roon e compagni. Il trionfo in Europa League ha dato reso questa squadra più matura, più consapevole della propria forza, e questo nonostante la mezza “rivoluzione” avvenuta in estate.

Dea, occhio al sintetico

Sarebbe un peccato, a tal proposito, arrestare la propria corsa nella sfida di Champions League contro il non irresistibile Young Boys, che l’Atalanta affronterà in trasferta al Wankdorf Stadion di Berna (campo sintetico).

Gli svizzeri sono ancora fermi a quota zero punti – sconfitte con Aston Villa, Barcellona, Inter e Shakhtar – ma non possono essere sottovalutati. Ne sa qualcosa la squadra di Simone Inzaghi, che nella capitale elvetica, poche settimane fa, ha rischiato di impantanarsi, vincendo “solamente” 1-0 grazie ad una rete di Thuram in pieno recupero. I gialloneri, ad ogni modo, stanno facendo fatica anche in patria: nel campionato svizzero il loro rendimento è da lotta per non retrocedere – sono noni su 12 squadre – con il Basilea capolista che ha già 11 punti in più. Sabato lo Young Boys non è andato al di là di un pareggio in casa del Lucerna (1-1). Gasperini in Svizzera dovrà fare a meno del brasiliano Ederson, squalificato: un’assenza non da poco.

Il pronostico

L’Atalanta vista all’opera nelle ultime partite non può temere questo Young Boys, che finora nel suo stadio ha incassato 4 gol non riuscendone a segnare nessuno. Ipotizziamo un successo ampio da parte della formazione di Gasperini, in una gara in cui la Dea, solidissima in Champions League, potrebbe pure riuscire a tenere la porta inviolata, proseguendo dunque con questo trend.

Le probabili formazioni di Young Boys-Atalanta

YOUNG BOYS (4-4-2): von Ballmoos; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Samardzic; Lookman, Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3