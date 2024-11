Barcellona-Brest, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Barcellona-Brest è una partita valida per la quinta giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostico

Il ritorno in campionato dopo la sosta non è stato particolarmente felice per il Barcellona di Flick: solamente un pareggio, 2-2, sul campo del Celta Vigo, con una rimonta subita nei minuti finali del match. Due gol presi nello spazio di poco tempo e il Real Madrid si è avvicinato. Insomma, c’è da vincere subito almeno in Champions League.

I catalani sognano ovviamente il sorpasso sul Brest, la squadra rivelazione di queste prime quattro giornate, che ha piazzato la bellezza di dieci punti ed è al quarto posto nella classifica generale. Ovvio che è impossibile pensare che la formazione francese le possa vincere tutte da qui alla fine e soprattutto che non ne possa perdere nemmeno una: anche perché, pure in questo caso, il ritorno dalla sosta è coinciso con una sconfitta sul campo del Monaco. Insomma, si paga a caro prezzo l’ultimo stop delle nazionali in quest’anno. Inutile dire e ribadire quali sono i valori in campo e le qualità tecniche delle due formazioni, completamente differenti. Inutile ribadire, anche, un altro concetto: il Barcellona è nettamente più forte e in casa concederà pochissimo a tutti durante questa stagione. Diciamo che il match in questione, ovviamente, è particolarmente indirizzato verso una semplice affermazione dei padroni di casa.

Dove vedere Barcellona-Brest in diretta tv e in streaming

La sfida Barcellona-Brest, valida per la quinta giornata della nuova Champions League, è in programma martedì alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona contro il Brest è quotata a 1.12 su Goldbet e Lottomatica. Ha un valore di 1.15 su Snai.

Il pronostico

In una gara da almeno tre reti complessive, il Barcellona si prenderà tre punti importanti che potrebbero significare anche certezza di essere agli ottavi di finale. O per meglio dire di essere almeno agli spareggi. Brest rispedito a casa senza punti.

Le probabili formazioni di Barcellona-Brest

BARCELLONA (4-2-3-1): Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; De Jong, Casado; Olmo, Pedri, Raphinha; Lewandowski.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi; Camara, Lees-Melou, Fernandes; Balde, Ajorque, Doumbia.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0