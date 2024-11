Sporting CP-Arsenal, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Sporting CP-Arsenal è una partita valida per la quinta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Lo Sporting CP ha stupito tutti nelle prime quattro giornate della fase a girone unico di Champions League. I lusitani, trascinati dai gol dello scatenato centravanti svedese Gyokeres, nella classifica generale sono secondi dietro al Liverpool, a quota 10 punti come Monaco, Brest e Inter. Il bottino finora è di tre vittorie e un pareggio: i biancoverdi, oltre ad avere la meglio su Lille e Sturm Graz, nell’ultima giornata si sono presi anche lo scalpo del Manchester City, abbattuto 4-1 a Lisbona grazie ad una tripletta del giocatore scandinavo.

La roboante vittoria sui campioni d’Inghilterra in carica ha permesso a Ruben Amorim, oggi sulla panchina del Manchester United, di salutare i tifosi biancoverdi – i Red Devils hanno pagato la clausola per “liberare” l’ormai ex tecnico dello Sporting e portarlo in Premier League – nel migliore dei modi. Al posto di Amorim è stato promosso dalle giovanili Joao Pereira, che dovrebbe proseguire nel solco del suo predecessore. Il nuovo allenatore, nel frattempo, ha esordito con un successo molto largo in Taça de Portugal contro una formazione di terza serie, l’Amarante, annichilita 6-0. In attesa di test più probanti, insomma, in casa Sporting si continua a sorridere, con Gyokeres e compagni ancora imbattuti sia in Liga de Portugal – 11 vittorie su 11 e sei lunghezze di vantaggio sul Porto secondo – che in Champions League.

Gunners, il peggio è alle spalle?

L’Arsenal ritrova i portoghesi circa un anno e mezzo dopo l’eliminazione patita contro i biancoverdi in Europa League nella stagione 2022-23 (lo Sporting ebbe la meglio ai rigori).

I Gunners stanno cercando di venire fuori da un momento tutt’altro che positivo: in Champions League hanno battuto Shakhtar Donetsk e PSG all’Emirates Stadium ma in trasferta sono ancora a secco di vittorie (pareggio a reti bianche con l’Atalanta e sconfitta di misura a San Siro con l’Inter). In Premier, invece, gli uomini di Mikel Arteta sono finiti a -9 dal Liverpool capolista a causa dei troppi passi falsi: la svolta c’è stata sabato scorso (3-0 al Nottingham Forest), coi londinesi che hanno messo fine ad un digiuno che durava da quasi due mesi.

Come vedere Sporting CP-Arsenal in diretta tv e in streaming

Sporting CP-Arsenal è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “José Alvalade” di Lisbona, in Portogallo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Prevediamo una gara potenzialmente spettacolare tra uno Sporting che sembra aver metabolizzato l’addio di Amorim e un Arsenal che ha voglia di riaprire una serie vincente dopo un momento difficile. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Arsenal

SPORTING CP (3-4-3): Israel; Matheus Reis, Inacio, Diomande; Quenda, Morita, Hjulmand, Araujo; Trincao, Gyokeres, Edwards.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2