I pronostici di martedì 26 novembre: Champions League

I pronostici di martedì 26 novembre, inizia la quinta giornata della fase a girone unico della Champions League con nove partite in programma, in campo Milan, Atalanta e Inter.

La quinta giornata della fase a gironi di Champions League prende il via questo martedì con tre squadre italiane in campo: Milan, Inter e Atalanta. I rossoneri grazie alla vittoria del Santiago Bernabeu sono tornati in piena corsa per la qualificazione, ma sarà fondamentale fare di nuovo bottino pieno contro lo Slovan Bratislava, cenerentola di questa edizione con quattro sconfitte su quattro e quindici gol subiti.

L’Inter, che può ambire a finire tra le prime otto, affronta un’altra squadra ancora ferma a zero punti, sebbene più competitiva. Il Lipsia ha un attacco da non sottovalutare, ma i nerazzurri al top in questa Champions hanno dimostrato di non temere rivali. Fare bottino pieno per le italiane in questo martedì non è una chimera: anche l’Atalanta ha una partita sulla carta abbordabile in trasferta con gli svizzeri dello Young Boys.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Bayer Leverkusen-Salisburgo e Manchester City-Feyenoord mentre promettono almeno un gol per squadra Bayern Monaco-PSG e Sporting CP-Arsenal.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bayer Leverkusen vincente e almeno tre gol complessivi in Bayer Leverkusen-Salisburgo, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Milan (in Slovan Bratislava-Milan, Champions League, ore 18:45)

(in Slovan Bratislava-Milan, Champions League, ore 18:45) Inter (in Inter-Lipsia, Champions League, ore 21:00)

(in Inter-Lipsia, Champions League, ore 21:00) Manchester City (in Manchester City-Feyenoord, Champions League, ore 21:00)

(in Manchester City-Feyenoord, Champions League, ore 21:00) Atalanta (in Young Boys-Atalanta, Champions League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Slovan Bratislava-Milan , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Barcellona-Brest , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Manchester City-Feyenoord, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bayern Monaco-PSG , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Sporting CP-Arsenal, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 5.61 GOLDBET ; 5.72 SNAI; 5.61 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Inter vincente e almeno un gol per squadra in Inter-Lipsia, Champions League, ore 21:00