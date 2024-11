Bayer Leverkusen-Salisburgo, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Bayer Leverkusen-Salisburgo è una partita valida per la quinta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono passati soltanto pochi mesi ma sembrano sempre più lontani i tempi in cui il Bayer Leverkusen dettava legge sia in Bundesliga che in Europa, rimanendo imbattuto per quasi una stagione intera. Quest’anno la squadra di Xabi Alonso è molto meno continua: lo è anche in Champions League, dove finora ha raccolto due vittorie (Feyenoord e Milan), un pareggio (Brest) ed una sconfitta, pure bella pesante, contro il Liverpool (4-0).

La classifica, nonostante gli alti e bassi, non preoccupa però più di tanto il tecnico basco, rimasto in Germania malgrado le numerose offerte piovutegli addosso in estate da parte di club più blasonati. Le sue Aspirine dopo le prime 4 giornate di punti ne hanno 7 e non sono poi così lontanissime dall’ottavo posto, l’ultimo utile per evitare gli spareggi di accesso agli ottavi. La situazione è più complicata in Bundesliga, dove i rossoneri sembrano già destinati a cedere lo scettro di campioni di Germania al Bayern Monaco, in questo momento avanti di ben 9 punti rispetto a Schick e compagni. Sabato scorso, tuttavia, il Bayer Leverkusen è tornato a vincere dopo due pareggi, battendo l’Heidenheim al termine di un rocambolesco 5-2 (tripletta dell’attaccante ceco, finito nel mirino della Juventus in vista del mercato di gennaio).

Xabi Alonso spera che i suoi si ripetano anche in coppa, dove se la vedranno con il Salisburgo. Gli austriaci finora non hanno incantato: sì, nell’ultima giornata sono andati a vincere 3-1 in casa del Feyenoord ma in precedenza avevano rimediato tre sconfitte contro avversari non irresistibili come Sparta Praga, Brest e Dinamo Zagabria. Gli uomini di Pep Lijnders (ex collaboratore di Klopp al Liverpool) stanno arrancando anche nel loro campionato, dove non vincono da metà ottobre. Già abissale il distacco dallo Sturm Graz capolista.

Come vedere Bayer Leverkusen-Salisburgo in diretta tv e in streaming

Bayer Leverkusen-Salisburgo è in programma martedì alle 21:00 alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 258). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Questo Salisburgo non sembra avere le carte in regola per impensierire il Bayer Leverkusen, che nonostante qualche assenza di troppo (in attacco mancano Boniface, Hofmann e Adli) cercherà di approfittare del momento non particolarmente esaltante degli austriaci – reduci da due sconfitte di fila in patria – per tornare a vincere dopo la batosta di Liverpool. Almeno tre le reti complessive alla BayArena.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Salisburgo

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Tella, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Aleix Garcia, Wirtz; Schick.

SALISBURGO (4-3-3): Schlager; Dedic, Baidoo, Piatkowski, Terzic; Diambou, Gourna-Douath, Clark; Nene, Konaté, Gloukh.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1