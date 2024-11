Bayern Monaco-PSG, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Bayern Monaco-PSG è una partita valida per la quinta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il PSG che continua a galoppare e a fare il vuoto in Ligue 1 arranca invece in Champions League: solamente 4 i punti conquistati dai parigini nelle prime quattro giornate della fase a girone unico. Una vittoria, un pareggio e due sconfitte per gli uomini di Luis Enrique, al momento addirittura fuori dalle prime 24.

Il tempo per recuperare terreno e rimettersi in carreggiata c’è tutto, ma i campioni di Francia in carica devono darsi una mossa, visto che tra le squadre da affrontare ci sono ancora due corazzate come Bayern Monaco e Manchester City. La campagna europea del PSG era iniziata con un successo striminzito (1-0) sul Girona, peraltro arrivato in pieno recupero grazie ad un’autorete. Poi sono arrivati la netta sconfitta con l’Arsenal (2-0) ed il deludente pareggio casalingo con il PSV Eindhoven (1-1), prima del k.o. maturato negli ultimi minuti con l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone (1-2) tre settimane fa. Insomma, un rendimento che stride con quello che il PSG sta facendo in patria, dove come al solito sembra non avere rivali in grado di poterlo constrastare.

Sei vittorie di fila per i bavaresi

Venerdì scorso gli uomini di Luis Enrique hanno messo le mani sul decimo successo in 12 turni di Ligue 1: 3-0 al malcapitato Tolosa e quinta vittoria di fila nel massimo campionato francese.

Cambierà la musica anche in Europa? Difficile, dal momento che di fronte ci sarà un Bayern Monaco che come il PSG è in ritardo sulla tabella di marcia. I bavaresi hanno “solo” 6 punti (due in più dei transalpini) per via delle sconfitte con Aston Villa (1-0) e Barcellona (4-1) e non possono permettersi ulteriori passi falsi se l’obiettivo è arrivare tra le prime otto per evitare gli spareggi. Dopo il tonfo con i blaugrana in coppa la squadra guidata da Vincent Kompany ha ottenuto 6 vittorie consecutive tra le varie competizioni: sabato scorso la tripletta di uno scatenato Kane ha contribuito ad archiviare senza problemi la pratica Augsburg (3-0) e permesso al Bayern Monaco di portarsi a +6 sulll’Eintracht Francoforte secondo.

Come vedere Bayern Monaco-PSG in diretta tv e in streaming

Bayern Monaco-PSG è in programma martedì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco è quotata a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Negli ultimi cinque confronti tra le due squadre in Champions League i bavaresi hanno avuto la meglio in ben 4 occasioni. Alla luce delle difficoltà del PSG in campo continentale crediamo che il Bayern Monaco sia leggermente favorito anche stavolta in una gara che dovrebbe riservare almeno tre gol complessivi. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-PSG

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Olise, Musiala, Gnabry; Kane.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Dembélé, Asensio, Barcola.

Il PSG riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1