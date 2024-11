Questo Gratta e vinci ti mette le ali: clamorosa scoperta

Gratta e vinci, tentar non nuoce: combinazione mostruosa.

Solo chi è solito affrontare i turni di notte sa quanto sia difficile, in alcune circostanze, resistere al sonno che, per forza di cose, ad un certo punto presenta il conto. Come questa donna della California settentrionale, per esempio, la cui storia, per il motivo che comprenderete da qui a breve, è rapidamente balzata agli onori della cronaca.

Il suo nome è Stacy Hagberg: vive nella contea di Shasta e lavora come infermiera, motivo per il quale è ormai abituata a lavorare mentre tutti gli altri dormono. Non sempre è facile reggere i ritmi imposti da un lavoro del genere, però, tanto è vero che, di tanto in tanto, c’è bisogno di un piccolo aiuto. Come quello di cui la protagonista della nostra storia, per l’appunto, è andata in cerca nei giorni scorsi, proprio prima di iniziare a lavorare.

Qualche sera fa, mentre si recava al lavoro, Stacy ha ben pensato di far tappa in un minimarket lungo il tragitto. Voleva comprare una bevanda energetica, così da essere certa che il suo corpo reggesse al turno di notte e alle fatiche che, inevitabilmente, lo stesso avrebbe comportato. Già che c’era, aveva approfittato della sosta al negozio per comprare anche delle altre cose che le occorrevano.

Gratta e vinci, la bevanda non serve più: ora ha energia da vendere

Nel carrello della spesa aveva inserito anche dei Gratta e vinci. Saldato il conto, era tornata in auto ed era ripartita alla volta della clinica in cui presta servizio.

Quella stessa notte, durante una pausa, aveva preso il tagliando dalla borsa e lo aveva grattato. In quel momento, la sua vita è cambiata per sempre. “Ho iniziato a grattare – ha raccontato ai funzionari della lotteria – e ho visto l’uno e le virgole e ho pensato, ‘Oh mio Dio’. La mia collega credeva che le stessi dicendo che aveva fatto qualcosa di sbagliato, e io ho detto ‘No, credo di aver appena vinto 1 milione di dollari!‘”. Sì, proprio così: tanto c’era in quel grattino comprato quasi per caso.

E stavolta, allora, a differenza di quanto recita un noto spot pubblicitario, non è stata la bevanda energetica a metterle le ali, ma quel Gratta e vinci della serie Power 10. Lo ha pagato solo 10 dollari e mai avrebbe potuto pensare che grazie ad esso tutto sarebbe cambiato in quella che sembrava essere solo una notte come tante altre.