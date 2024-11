Kyrgios di nuovo contro Sinner: questa volta ha sorpreso tutti

Kyrgios lancia un nuovo guanto di sfida a Sinner: non vede l’ora di farlo.

Ha dovuto attendere molto più a lungo di quanto pensasse. E, insieme a lui, hanno fatto lo stesso anche i suoi tifosi, che a lungo hanno aspettato che scoccasse, finalmente, l’ora del ritorno in campo del loro beniamino. Quel momento, adesso, sembrerebbe essere all’orizzonte: Nick Kyrgios, infatti, intende tornare a giocare a partire dal prossimo torneo Atp 250 di Brisbane, che si disputerà dal 29 dicembre al 5 gennaio 2025.

L’attesa è stata particolarmente lunga perché il tennista australiano ha dovuto prima fare i conti con dei problemi al ginocchio, poi con il polso destro. Si è dovuto sottoporre ad un intervento molto delicato, che lo ha costretto a rimanere completamente immobile per 12 settimane. Il peggio è passato, adesso, motivo per il quale il finalista di Wimbledon 2022 vuole solo guardare con rinnovata fiducia al futuro e lasciarsi alle spalle i dolori e le fatiche della riabilitazione.

E chissà che il suo ritorno in campo non possa coincidere anche con la fine del suo accanimento nei confronti di Jannik Sinner, visto e considerato che non ha fatto altro che attaccarlo da quando, qualche mese fa, si è diffusa la notizia della sua positività al Clostebol. Kyrgios non ha mai creduto, in buona sostanza, alla versione del campione azzurro, così come non è mai stato d’accordo con la sentenza dell’Itia, che lo aveva prontamente scagionato da ogni accusa.

Kyrgios “offre” di più: prendere o lasciare

Fino a questo momento si è limitato ad attaccarlo a mezzo social, ma adesso può ambire a qualcosa in più. Tanto è vero che, pensando al suo imminente ritorno in campo, non ha potuto fare a meno di ammettere che gli piacerebbe tantissimo poter sfidare il campione di San Candido.

“Un giocatore contro cui mi piacerebbe giocare al mio ritorno? Sinner – ha detto in un podcast il bad boy di Canberra – Mi piacerebbe giocare contro di lui ad un certo punto, spero non sia il mio primo incontro al rientro… ma sarebbe sicuramente segnato sul mio calendario”. Ci spera lui ma ci speriamo, per la verità, un po’ tutti noi.

Sarebbe la chiusura del cerchio perfetta, la sfida ideale per mettere fine – almeno si spera – a questo “teatrino” che va avanti ormai da mesi. Nella speranza, s’intende, che Kyrgios si dimentichi, prima o poi, dell’affaire Clostebol e torni a concentrarsi sul suo recupero, piuttosto che sui “guai” dei suoi avversari…