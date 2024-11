Leclerc è una furia: esplode la bomba alla Ferrari

Leclerc è una furia: la bomba in casa Ferrari è scoppiata ed è una situazione che deve essere risolta velocemente. Ecco quello che è successo

Due gare alla fine del Mondiale e la Ferrari ha accorciato in maniera sensibile sulla McLaren. Ventiquattro punti in meno in classifica dicono una cosa: la Rossa di Maranello è in corsa per la vittoria del mondiale costruttori.

Certo, agli ultimi impegni della stagione non si arriva nel migliore dei modi: quanto successo a Las Vegas è un qualcosa di clamoroso che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Il rapporto tra Leclerc e Sainz è ai minimi termini per un sorpasso piazzato dal pilota spagnolo nei confronti del compagno monegasco quando, l’ordine di scuderia, era stato quello di rimanere in posizione. Ma andiamo a vedere insieme, nel racconto fatto da Sky Sport, quello che è successo.

Leclerc è una furia: scintille con Sainz

Alla fine della gara, dopo il quarto posto in classifica, Leclerc apre la radio e parla con il suo muretto: “Sì, ho fatto il mio lavoro, ma questo mi frega per tutto il f****** tempo. Tutto il c**** di tempo. Non è nemmeno bello, è solo essere rispettoso. E’ sempre la stessa cosa”. Bryan Bozzi, ingegnere di Charles, gli risponde che ha fatto la cosa giusta per la squadra.

Alla fine della gara, ovviamente, è stato questo il tema principale. E Sainz ha risposto in questo modo alle accuse lanciate dal compagno: “Non ne parlo davanti ai media, lo faremo tra noi come abbiamo sempre fatto. Sono cose tra di noi. Non mi piace parlare via radio, non è necessario. Il pit-stop mancato? Erano due giri che chiedevo di fare il pit-stop, avevo graining e arrivava Hamilton. Le cose non sono andate bene per nessuno”. Vasseur, invece, ha detto di pensare già alla prossima gara che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe anche essere quella del sorpasso sulla McLaren. Certo, a rendere l’aria ancora più frizzante, nella notte tra domenica e lunedì ci ha pensato di nuovo Leclerc, che su Instagram ha piazzato le solite immagini del weekend. Non c’è una foto con Sainz e ce n’è una con Hamilton, quello che prenderà il posto dello spagnolo il prossimo anno in Ferrari. Sì, è una bella frecciatina anche questa.