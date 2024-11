Inter-Lipsia, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Inter-Lipsia è una partita valida per la quinta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tra le 5 italiane impegnate nella massima competizione continentale è l’Inter quella che finora ha fatto meglio con un bottino di tre vittorie e un pareggio. E non è un caso che i nerazzurri, dopo le prime 4 giornate, stazionino tra le prime otto: ad oggi sarebbero qualificati direttamente agli ottavi, senza dover passare dagli spareggi (che, al contrario, giocheranno le squadre classificatesi dal nono al ventiquattresimo posto).

Il cammino verso la fase ad eliminazione diretta, però, è ancora molto tortuoso. Prima dei match con Monaco e Sparta Praga, in programma a gennaio, gli uomini di Simone Inzaghi dovranno vedersela contro due avversari di tutto rispetto come Lipsia e Bayer Leverkusen, che da anni recitano entrambi un ruolo da protagonisti – la squadra di Xabi Alonso è addirittura campionessa in carica – in Bundesliga. I Roten Bullen di Marco Rose saranno particolarmente agguerriti, visto che contro ogni pronostico sono ancora fermi a quota 0 punti in classifica. Strano ma vero, il Lipsia fa parte di quel gruppo di squadre che non hanno collezionato neanche un punto: i biancorossi hanno perso con Atletico Madrid, Juventus e Liverpool e sono caduti a sorpresa anche a Glasgow contro il Celtic, che tre settimane fa ha avuto la meglio 3-1. Una prima parte disastrosa, insomma, e che rischia di complicare irreversibilmente il discorso qualificazione dei tedeschi.

Quattro sconfitte su quattro per il Lipsia

L’Inter, dunque, dovrà fare la massima attenzione ad un Lipsia che non può più permettersi passi falsi se vuole evitare una clamorosa eliminazione.

I nerazzurri, intanto, non hanno più perso dalla sconfitta nel derby con il Milan dello scorso settembre e nelle ultime 5 gare – compresa la vittoria di misura sull’Arsenal (1-0) in Champions – hanno collezionato 4 vittorie, pareggiando soltanto contro il Napoli dell’ex Conte. Sabato scorso è stato tutto troppo facile contro il Verona, travolto 5-0 al “Bentegodi”. La sosta invece non ha “guarito” il Lipsia, che nel weekend si è arreso all’Hoffenheim dopo un rocambolesco 4-3: per i Roten Bullen è stata la terza sconfitta nelle ultime 4 partite. Capitolo formazioni: Inzaghi spera di recuperare Calhanoglu e Lautaro Martinez, entrambi assenti contro gli scaligeri ma rientrari in gruppo, e Acerbi, costretto ad uscire per infortunio contro i gialloblù.

Come vedere Inter-Lipsia in diretta tv e in streaming

Inter-Lipsia è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Inter è leggermente favorita in una sfida in cui anche il Lipsia dovrebbe riuscire a realizzare almeno una rete. I Roten Bullen, vista la situazione di classifica, non possono accontentarsi di un pareggio a San Siro.

Le probabili formazioni di Inter-Lipsia

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Bitshiabu, Henrichs; Baumgartner, Haidara, Kampl, Nusa; Sesko, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1