Sparta Praga-Atletico Madrid, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Sparta Praga-Atletico Madrid è una partita valida per la quinta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone ha reagito alla grande dopo le due brutte sconfitte con Benfica e Lille che rischiavano di compromettere il percorso dei Colchoneros in Champions League. Nell’ultima giornata della fase a girone unico un gol di Correa in pieno recupero ha regalato ai madrileni una vittoria fondamentale in casa del più quotato PSG (1-2): ora l’Atletico ha 6 punti e, cosa più importante, è rientrato tra le prime 24 della classifica generale.

Il successo di Parigi, a quanto pare, ha fatto da spinta propulsiva: in Liga sono arrivate due vittorie consecutive contro Maiorca (0-1) e Alaves (2-1), che diventano tre se consideriamo quella giocata prima della sfida del Parco dei Principi con il Las Palmas. Un Atletico Madrid che sta dunque correndo spedito anche in campionato e che, nel momento in cui scriviamo, è secondo in classifica da solo dietro al Barcellona. Simeone però non ha intenzione di rallentare: in Champions è vietato sbagliare contro un avversario alla portata come lo Sparta Praga, rientrato subito nei ranghi dopo l’ottimo avvio (vittoria per 3-0 contro il Salisburgo e 1-1 in casa dello Stoccarda). Il club della capitale ceca nell ultime due giornate è stato travolto 5-0 dal Manchester City e si è fatto sopraffare dal Brest (1-2) davanti al proprio pubblico, restando ancorato a quota 4 punti. Due pareggi di fila invece in campionato per la squadra guidata da Lars Friis, quarta e già lontanissima dai rivali dello Slavia.

Come vedere Sparta Praga-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming

Sparta Praga-Atletico Madrid è in programma martedì alle 18:45 all’Epet Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo Sparta Praga ha sempre perso – quattro sconfitte su quattro – ogni volta che ha affrontato club spagnoli in Champions League. Un trend che dovrebbe proseguire anche nella sfida con l’Atletico Madrid, che dopo la vittoria di Parigi non si è più fermato: almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Sparta Praga-Atletico Madrid

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Panak, Cobbaut; Wiesner, Laci, Kairinen, Rynes; Pesek, Olatunji, Rrahmani.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Azpilicueta, Gimenez, Lenglet, Galan; Llorente, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Julian Alvarez.

In Sparta Praga-Atletico Madrid le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2