Slovan Bratislava-Milan, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Slovan Bratislava-Milan è una partita della quinta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La seconda vittoria del Milan in Champions League è arrivata nella partita sulla carta più proibitiva della fase a girone unico, contro il Real Madrid campione d’Europa nel tempio del “Bernabeu”. Un successo di portata storica quello ottenuto ai danni della squadra dell’ex Ancelotti (1-3), imbrigliata tatticamente da Paulo Fonseca: nella capitale spagnola i rossoneri hanno vinto con merito, approfittando del momento non proprio entusiasmante dei Blancos.

Per Theo Hernandez e compagni la vittoria di Madrid è stata un toccasana non soltanto per l’autostima: ne ha beneficiato anche la classifica, non bellissima dopo le due sconfitte iniziali con Liverpool e Bayer Leverkusen. Il Milan adesso ha 6 punti, frutto dei successi con Club Brugge e Real, ed è rientrato tra le prime 24 – al momento è ventesimo – posizione che gli consentirebbe quantomeno di giocare gli spareggi di accesso agli ottavi di finale. Alla notte magica madrilena, tuttavia, hanno fatto seguito i due pareggi in campionato contro Cagliari (3-3) e Juventus (0-0), che hanno impedito al Diavolo di recuperare terreno sulla sesta, distante ben 6 lunghezze (gli uomini di Fonseca hanno però una gara in meno).

Nessuno finora ha fatto peggio dello Slovan

Il sorriso, in ogni caso, potrebbe tornare proprio in Champions League: nella quinta giornata il Milan farà visita allo Slovan Bratislava, finora la squadra meno competitiva di questa fase campionato.

Gli slovacchi, infatti, giacciono all’ultimo posto in classifica, a quota zero punti come Young Boys, Stella Rossa, Lipsia e Sturm Graz, ma con la peggiore differenza reti (-13): hanno segnato 2 gol e ne hanno subiti 15. Il destino degli uomini di Vladimir Weiss, insomma, pare segnato già dopo i primi cinque turni. In patria invece lo Slovan Bratislava guarda tutti dall’alto verso il basso, anche se venerdì scorso è arrivata una battuta d’arresto contro il Kosice (1-1). Fonseca cambierà sicuramente qualcosa rispetto alla partita con la Juventus: il tecnico portoghese ritrova Pulisic ed in difesa quasi certamente rivedremo il tandem Gabbia-Tomori.

Come vedere Slovan Bratislava-Milan in diretta tv e in streaming

Slovan Bratislava-Milan è in programma martedì alle 18:45 al Tehelne Pole Stadion di Bratislava, in Slovacchia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un match sulla carta abbordabilissimo per i rossoneri, da vincere a tutti i costi per continuare a risalire la china in classifica. Il Milan non dovrebbe avere problemi a battere i disastrosi slovacchi e molto probabilmente realizzerà dai 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di Slovan Bratislava-Milan

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Voet; Ignatenko, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Marcelli; Strelec.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3