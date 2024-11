I pronostici di lunedì 25 novembre: Serie A, Premier League e altri campionati

I pronostici di lunedì 25 novembre, si chiude la tredicesima giornata di Serie A con le ultime due partite, in campo anche la Premier League.

La tredicesima giornata di Serie A si chiude con due posticipi al lunedì che riguardano la medio-bassa classifica. Empoli e Udinese sono distanziate da un solo punto in graduatoria e hanno un buon vantaggio sulla zona pericolo: si affrontano due squadre solide, con statistiche non certo esaltanti per quanto riguarda gli Expected Goals realizzati. Sarà difficile vedere tanti gol, e alla fine il pareggio potrebbe stare bene a entrambre.

Venezia-Lecce è invece un vero e proprio scontro diretto in zona retrocessione, con i giallorossi alla prima partita sotto la nuova guida tecnica di Giampaolo dopo l’esonero di Gotti. Anche qui sarà difficile vedere tante occasioni da gol, soprattutto nel primo tempo, mentre alla lunga viste anche le non rare disattenzioni delle due difese i gol potrebbero arrivare.

I pronostici sulle altre partite

Nel posticipo di Premier League il Newcastle parte nettamente favorito contro il West Ham, disastroso in questo avvio di stagione e privo per squalifica di due titolari importanti come Alvarez e soprattutto Kudus.

Vittoria altamente probabile anche per il Trabzonspor nella Super Lig turca in casa contro l’Adana Demispor ultima in classifica con appena due punti e in Serie C per il Pescara pronto a calare il pokerissimo casalingo contro il Pineto.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + UNDER 3,5 in Empoli-Udinese, Serie A, ore 18:30

Vincenti

Trabzonspor (in Trabzonspor-Adana Demispor, Super Lig, ore 18:00)

(in Trabzonspor-Adana Demispor, Super Lig, ore 18:00) Pescara (in Pescara-Pineto, Serie C, ore 20:30)

(in Pescara-Pineto, Serie C, ore 20:30) Newcastle (in Newcastle-West Ham, Premier League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Gharafa-Al Nassr , AFC Champions League, ore 17:00

, AFC Champions League, ore 17:00 Newcastle-West Ham, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Venezia-Lecce , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Al Ain-Al Ahli, AFC Champions League, ore 15:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Empoli-Udinese, Serie A, ore 18:30