Newcastle-West Ham, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Newcastle-West Ham è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00 diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nove punti nelle ultime tre partite. E non contro squadrette così: il Newcastle ha vinto gli ultimi tre match giocati battendo Chelsea, Arsenal e Nottingham. I bianconeri d’Oltremanica stavano davvero vivendo un momento magico, interrotto solamente dalla sosta che forse in questo caso non è stata benedetta.

Ma non c’è motivo di dubitare che questa squadra possa continuare a vincere anche adesso, al ritorno dopo la pausa. Anche perché il West Ham è una squadra tutt’altro che in forma e che soprattutto sta dimostrando di vivere una situazione abbastanza delicata, dovuta non solo ai risultati ma anche alle prestazioni. I sei punti in classifica di differenza in favore dei padroni di casa ci stanno davvero tutti, e potrebbero serenamente diventare nove nella notte di lunedì.

Sì, perché il rendimento interno di Tonali e compagni è uno dei migliori di tutto il campionato inglese a differenza di quello che, in generale, è quello degli ospiti che hanno pochissime possibilità, se non nulle, di riuscire a tornare a casa con un risultato positivo.

Il pronostico

Vittoria abbastanza semplice del West Ham che ripartirà da come aveva lasciato, vale a dire con tre punti. I bianconeri conquisteranno la quarta vittoria di fila del proprio campionato e raggiungeranno almeno per una settimana la zona Europa.

Le probabili formazioni di Newcastle-West Ham

NEWCASTLE (4-1-4-1): Pope; Livramento, Schar, Kelly, Hall; Willock, Guimaraes, Longstaff; Gordon, Isak, Joelinton.

WEST HAM (4-3-3): Fabianski; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson; Alvarez; Bowen, Paqueta, Soucek, Summerville; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0