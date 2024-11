Sinner non ne azzecca una: errore fatale

Jannik Sinner ha sbagliato di nuovo: che pasticcio questa Coppa Davis.

Belli i Masters 1000, bellissimi gli Slam. Eppure, diciamoci la verità: le competizioni a squadre sono più avvincenti di qualsiasi altro torneo. Sarà l’atmosfera magica, simile a quella dei Mondiali di calcio, sarà che, quando gioca la Nazionale, che sia di tennis o di pallone, il Paese è in fermento. Sta di fatto che c’è un’aura magica ad avvolgere, da che mondo è mondo, la mitica Coppa Davis.

Soprattutto da quando l’Italia è diventata la regina incontrastata del circuito, grazie al contributo degli eroi che hanno saputo valorizzare la maglia azzurra nel migliore dei modi. Primo fra tutti Jannik Sinner, che salendo sul tetto del mondo ha dato lustro e prestigio all’intero Stivale. Senza tuttavia dimenticare le imprese di cui si sono resi protagonisti Matteo Berrettini, che arrivando in finale a Wimbledon nel 2021 era riuscito a risvegliare l’interesse degli italiani nei confronti del tennis, e Lorenzo Musetti, che alle Olimpiadi di Parigi ha vinto la medaglia di bronzo.

Di motivi per essere orgogliosi dei nostri ragazzi, insomma, ne abbiamo a bizzeffe. Peccato solo che il nostro Sinner, al netto di tutte le magie di cui è stato capace negli ultimi mesi, abbia commesso un clamoroso errore non per una, ma per ben due volte di fila. Cosa di cui il popolo dei social, sempre attento a certe “sfumature”, si è accorto immediatamente.

Sinner e Berrettini, questione di sfumature

Il primo errore lo ha commesso, ma solo per finta, quando, in occasione del gala di inaugurazione della Davis, indossava la divisa sportiva invece del completo elegante. Il riferimento, per chi non lo avesse capito, è al fotomontaggio postato da Berrettini nella sera in cui, mentre Jannik vinceva le Finals, la Nazionale azzurra veniva presentata a Malaga e tutti erano in grande spolvero.

“Jannik ha dimenticato il completo”, aveva scritto Matteo, regalando grasse risate ai tifosi. Se quell’errore era stato involontario, il secondo purtroppo no. Tutti si saranno certamente accorti del fatto che, giovedì sera, durante la partita di doppio, Berrettini e Sinner sembravano appartenere a due Nazionali diverse. Il blu delle loro maglie era totalmente differente e questo, manco a dirlo, ha dato il là al popolo dei social per lanciarsi in uno sfottò senza fine.

Qualcuno ha ironizzato sul fatto che la mamma di Matteo aveva usato il detersivo giusto, quello per preservare le naturale brillantezza dei colori, mentre quella di Jannik, forse, utilizzandone uno qualunque, aveva fatto sì che il blu della polo del figlio sbiadisse. Nulla che abbia comunque compromesso, per fortuna, l’esito del match. I nostri campioni, azzurri o blu che fossero, sono stati assolutamente straordinari.