Tutti in bianco tranne Sinner: il resto può aspettare

Sinner smuove tutto, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere.

Che Jannik Sinner abbia dato un gran bello scossone al tennis è cosa ormai nota. Suo è il merito di aver fatto appassionare milioni e milioni di italiani ad uno sport che è sempre stato amato, sì, ma non tanto quanto lo è oggi. Perché del resto è assolutamente normale che la percezione cambi del tutto nel momento in cui si ha “in casa” un campione del suo spessore.

Quello che invece non ci aspettavamo è che il numero 1 del mondo potesse addirittura arrivare a “manipolare” – involontariamente, s’intende – gli italiani e la loro gestione del tempo libero. Eppure c’è un dato, estremamente significativo, che ci rivela che le cose sono andate proprio in questo modo. E che, contrariamente ad ogni aspettativa, è proprio Sinner, oggi, a dettare i tempi di tutto. Perfino del sesso, per quanto stramba possa sembrarvi questa affermazione.

Per dimostrarvi che è vero snoccioleremo qualche numero, perfettamente indicativo di quanto sia contagiosa la Jannik mania e di come il fenomeno altoatesino abbia cambiato tutto. Ma proprio tutto. Già, perché nel giorno in cui, dopo aver battuto lo statunitense Taylor Fritz, il nostro Sinner ha vinto le Nitto Atp Finals, è successo qualcosa che ha dell’incredibile.

Se c’è Sinner in tv il resto non conta: lo dicono i numeri

Secondo i dati pubblicati da Adnkronos, è emerso chiaramente che gli accessi alla piattaforma hot di Pornhub in Italia siano drasticamente diminuiti mentre in televisione veniva trasmessa la finale del mitico tornei dei Maestri.

Cosa che in passato era già successa in concomitanza degli eventi calcistici, ma mai in relazione al tennis. E invece, pensate un po’, nel tardo pomeriggio di domenica, mentre Sinner stava per scendere in campo contro Fritz, gli accessi alla piattaforma raggiungevano quota -5,3%. Alle 19, sono scesi addirittura a -7,2%. Numero che, improvvisamente, è risalito dopo la premiazione in quel di Torino, fino a toccare un 4,1% in più rispetto alla media. Come a dire che, dopo la vittoria del numero 1 del mondo, gli animi dei tifosi si sono “risvegliati”, risollevando le sorti di Pornhub.

Dati che fanno il paio, naturalmente, con i numeri, anch’essi in forte aumento, delle ricerche legate al tennis. Dopo gli Australian Open, infatti, i cybernauti hanno iniziato a cercare sul web qualunque cosa riguardasse lo sport praticato da Sinner, a riprova di quanto bene abbia fatto l’azzurro allo sport.