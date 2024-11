Brutte notizie per Sinner: il verdetto è arrivato davvero

Brutte notizie per Sinner: adesso tutti pensano a lui. Il verdetto è arrivato davvero “contro” il tennista azzurro. La rivelazione

Normale: quando diventi il numero uno al mondo, dimostrando di essere realmente il più forte di tutti, entri nel mirino non solo della critica, che al minimo passo falso è pronta lì, a metterti con le spalle al muro, ma anche e soprattutto dei colleghi.

Parliamoci chiaro: in questo momento Jannik Sinner sembra proprio fare un altro sport rispetto agli altri: nessuno regge il passo dell’italiano che anche dopo l’Australian Open, il primo Slam della stagione che lui nel prossimo mese di gennaio cercherà di difendersi, è sicuro di essere davanti a tutti nella classifica mondiale. Da un anno a questa parte, nonostante quelle che sono le problematiche che lo hanno colpito fuori dal campo, vive un momento magico. Ed è ovvio e si sa, la “gelosia” diventa clamorosa. L’obiettivo di tutti i tennisti al momento, dichiarato o meno, è quello di cercare di battere in qualche modo Sinner. E questo lo ha dichiarato, senza nemmeno girarci troppo intorno, anche Medvedev.

Brutte notizie per Sinner: l’obiettivo di Medvedev

“Mettiamola così: comincio a sentire che una volta era molto più facile recuperare dopo qualche partita. Forse a 23 anni correvo più veloce, volavo in campo come se avessi le ali. Ora, invece, sfrutto l’esperienza accumulata. Non mi concentro sull’età, ma su come evolvere. Ci sono molti che giocano fino a 35 anni e oltre, è una tendenza che si vede anche in altri sport, con atleti molto più attenti alla dieta e alla routine” ha detto il russo, nelle parole riportate da tennisworlditalia.com, in merito a quello che è il suo stato di forma.

Poi, l’obiettivo: “Quest’anno è stato molto duro. Ho avuto meno tempo per approfondire i blocchi di allenamento a causa delle Olimpiadi, quindi è stato difficile per Gilles dare un grande contributo al mio tennis. Ha cercato di farlo a poco a poco, soprattutto nei Grandi Slam, ma lì non si può cambiare nulla nel complesso. Quest’anno, Simon e io ne abbiamo approfittato per conoscerci molto meglio. Ora cercheremo di fare un’intensa pre-season insieme, vedremo cosa succederà. Non voglio entrare nei dettagli, ma ho un’idea di come migliorare il mio gioco con le palle che si usano ora. Non è detto che funzioni, ma devo trovare un modo per battere di nuovo Jannik Sinner”.