Ritorno clamoroso alla Ferrari: c’è già l’annuncio

Ritorno clamoroso alla Ferrari: a due gare dal termine della stagione, con una Rossa che punta al mondiale costruttori, arriva l’annuncio

Dopo il Gran Premio di Las Vegas, e quindi quando mancano solamente due gare alla fine del Mondiale, la Ferrari è ancora in corsa per il titolo costruttori: quello piloti invece, in maniera ufficiale, lo ha messo in cassaforte per la quarta volta di fila Max Verstappen.

I punti che la Rossa ha dietro la McLaren sono 24. Pochissimi. Certo, c’è da sottolineare una cosa: i rapporti tra Sainz e Leclerc non sono dei migliori. Il secondo ha accusato lo spagnolo di non stare dentro quelli che sono i patti. Sainz, infatti, ha superato Leclerc ed è andato a podio, con il monegasco che ha chiuso in quarta posizione. Il problema è che tutto questo è venuto fuori proprio quando non doveva succedere: Leclerc infatti ha espresso tutto il suo malumore parlandole in radio e quell’audio ha già fatto il giro del mondo. Non una bella cosa e nemmeno un modo per lasciarsi nel migliore dei modi, visto che le prossime due apparizioni saranno le ultime di Sainz con la tuta della Ferrari prima di lasciare spazio a Hamilton.

Ritorno clamoroso alla Ferrari, le parole di Sainz

Eppure, lo spagnolo, pronto a iniziare la sua avventura alla Williams, prima della gara – intervistato da racingnews365.com – si era espresso in questo modo: “Avrò sempre una porta aperta per la Ferrari in futuro. Ma, nel breve-medio termine, non cambierà il mio impegno nei confronti della Williams e del suo nuovo progetto. Adesso sono concentrato al 100% sul lavoro in arrivo con la Williams, ma più avanti… mai dire mai“.