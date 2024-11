Venezia-Lecce, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Venezia-Lecce è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Luca Gotti, dopo il pareggio contro l’Empoli – nel finale in un paio di occasioni aveva dato anche la sensazione di poterla vincere – sembrava aver salvato la sua panchina salentina. E invece niente, e lunedì debutta il “Maestro” Giampaolo, chiamato all’impresa, quella della salvezza.

Il debutto non sarà dei più semplici: contro il Venezia di Di Francesco è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Due formazioni divise da un solo punto in classifica e che in questo momento sarebbero entrambe retrocesse. Quindi sì, una vittoria come si usa dire in questi casi vale davvero doppio. E, vedendo quello che fino al momento è stato il cammino esterno del Lecce, possiamo dire che i lagunari partono leggermente avanti.

Un solo punto fuori casa conquistato dai giallorossi in questo avvio di stagione: lo zero a zero a Torino in una partita affrontata nel migliore dei modi sotto l’aspetto tattico e, alla fine, il tutto ha permesso di fare la differenza. Il cambio in panchina potrebbe dare sicuramente una scossa, ma anche Di Francesco rischia l’esonero quindi, il Venezia, scenderà in campo anche per il proprio allenatore che meriterebbe, nonostante tutto, di rimanere in sella.

Come vedere Venezia-Lecce in diretta tv e in streaming

Venezia-Lecce è in programma lunedì alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Favorito il Venezia, per il fattore campo e per il cambio tecnico sulla panchina del Lecce. Di Francesco dovrebbe riuscire a battere Giampaolo che di conseguenza dovrebbe partire male in questa sua nuova avventura in Serie A.

Le probabili formazioni di Venezia-Lecce

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Candela, Svoboda, Idzes; Ellertsson, Duncan, Nicolussi Caviglia, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu, Rafia, Rebic; Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1