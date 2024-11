Empoli-Udinese, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Empoli-Udinese è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo 12 giornate di campionato Empoli e Udinese si godono la tranquillità del centroclassifica. Noni i friulani, a quota 16 punti. Decimi invece i toscani, ad una sola lunghezza dai bianconeri.

La cosa più importante, però, è che la zona rossa rimanga per entrambe a debita distanza: per adesso, infatti, la lotta per non retrocedere non sembra riguardare le due squadre, il cui obiettivo primario resta quello di conquistare la salvezza il prima possibile. L’Empoli prima della sosta aveva fatto registrare il sesto pareggio stagionale, dividendosi la posta in palio con il Lecce (1-1). Negli ultimi due mesi gli uomini di Roberto D’Aversa hanno battuto solamente il Como ma le uniche sconfitte sono arrivate contro squadre che occupano attualmente i primi posti della graduatoria (Inter, Lazio, Napoli). Gli azzurri, insomma, non hanno di che rimproverarsi: l’attacco produce poco, è sotto gli occhi di tutti – solamente 9 gol segnati – eppure D’Aversa può contare su una difesa che ha incassato meno reti soltanto di Juve e Napoli (10). Traiettoria diversa quella dell’Udinese, tornata coi piedi per terra dopo un avvio nettamente al di sopra delle aspettative.

La squadra di Kosta Runjaic viene da 3 sconfitte di fila (Venezia, Juventus e Atalanta), che diventano cinque se prendiamo in esame le ultime sette giornate. Contro la Dea di Gasperini, due settimane fa, non è bastata una buona prestazione per evitare il sesto k.o. (2-0) da quando è iniziato il campionato.

Empoli-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

L’infermeria rimane piena in casa Empoli (indisponibili Ebuehi, Fazzini, Grassi, Zurkowski, Perisan, Sazonov) ma la sosta ha permesso a D’Aversa di recuoerare uno dei giocatori più importanti, Esposito: l’ex Inter andrà a fare compagnia a Maleh sulla trequarti. In attacco dovrebbe giocare Colombo, resta serrato però il duello con Pellegri, in gol nell’ultima giornata contro il Lecce.

Runjaic potrebbe cambiare qualcosa in attacco, con Davis che insidia Lucca: l’inglese si candida per un posto accanto a Thauvin. In difesa invece a contendersi una maglia sono Kabasele e Touré.

Come vedere Empoli-Udinese in diretta tv e in streaming

Empoli-Udinese, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Le statistiche ci dicono che negli ultimi 30 incontri tra Empoli e Udinese si sono registrati ben 11 pareggi (due dei quali nello scorso campionato). Finirà con un nulla di fatto anche stavolta? I presupposti sembrano esserci tutti: un punto, infatti, può fare comodo ad entrambe.

Le probabili formazioni di Empoli-Udinese

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1