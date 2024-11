Athletic Bilbao-Real Sociedad, Liga: tv, formazioni, pronostico

Athletic Bilbao-Real Sociedad è una partita valida per la quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ormai Athletic Bilbao e Real Sociedad, qualunque dovesse essere il loro risultato finale alla fine della Liga, non possono più essere considerate sorprese: sono due club cresciuti moltissimo negli ultimi anni che riescono a conquistare importanti piazzamenti che regalano delle qualificazioni europee che ormai sono una certezza.

Ecco perché quello di domenica sera potrebbe essere serenamente considerato come un big match del campionato spagnolo, anche la classifica ci dice questo. Due punti di vantaggio per i padroni di casa rispetto agli ospiti, ed entrambe le squadre sono letteralmente attaccate al treno europeo che, come detto prima, siamo sicuri che alla fine dell’anno prenderanno.

Il Bilbao arriva a questo match con la bellezza di sei risultati utili di fila: e, in casa, i baschi non perdono dallo scorso 31 agosto quando a passare è stato l’Atletico Madrid. La Sociedad invece, tra moltissime polemiche, prima della sosta è riuscita a battere il Barcellona. Un risultato clamoroso per quello che era il momento della truppa di Flick. Eppure, Alguacil, l’ha preparata alla grande, dimostrando di essere un ottimo allenatore che forse meriterebbe un’altra piazza. Detto questo, comunque, crediamo che il Bilbao possa riuscire nel colpo grosso.

Il pronostico

Match da almeno una rete per squadra e di conseguenza da almeno tre reti complessive perché alla fine dovrebbe vincere il Bilbao.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Real Sociedad

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Prados; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.

REAL SOCIEDAD (4-5-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Kubo, Mendez, S Gomez, Sucic, Becker; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1