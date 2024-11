I pronostici di domenica 24 novembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di domenica 24 novembre, Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League in campo prima del ritorno della Champions League.

La tredicesima giornata di Serie A prosegue questa domenica con altre cinque partite in programma a partire dalle 12:30 con il Genoa affidato a Vieira erede di Gilardino che attende il Cagliari a Marassi. Como-Fiorentina e Torino-Monza sono le due partite delle 15:00, mentre alle 18:00 c’è grande curiosità di vedere all’opera la nuova Roma di Ranieri contro il Napoli, comunque nettamente favorito per la vittoria.

Parte con i favori del pronostico anche la Lazio, che contro il Bologna dovrebbe evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Ajax-Pec Zwolle di Eredivisie, Ipswich Town-Manchester United di Premier League, Leganes-Real Madrid di Liga, Lille-Rennes di Ligue 1 e Borussia Monchengladbach-St. Pauli di Bundesliga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lazio vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lazio-Bologna, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Manchester United (in Ipswich Town-Manchester United, Premier League, ore 17:30)

(in Ipswich Town-Manchester United, Premier League, ore 17:30) Real Madrid (in Leganes-Real Madrid, Liga, ore 18:30)

(in Leganes-Real Madrid, Liga, ore 18:30) Liverpool (in Southampton-Liverpool, Premier League, ore 17:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Ajax-Pec Zwolle, Eredivisie , ore 16:45

, ore 16:45 Ipswich Town-Manchester United , Premier League , ore 17:30

, , ore 17:30 Leganes-Real Madrid, Liga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Como-Fiorentina , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Lille-Rennes , Ligue 1, ore 15:00

, Ligue 1, ore 15:00 Borussia Monchengladbach-St. Pauli, Bundesliga, 17:30

Il “clamoroso”

• Pareggio in Genoa-Cagliari, Serie A, ore 12:30