Ipswich Town-Manchester United, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Ipswich Town-Manchester United è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tutto pronto per il debutto ufficiale di Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United. Il nuovo tecnico dei Red Devils esordirà contro il neopromosso Ipswich Town, diventando il più giovane allenatore (ha solamente 39 anni) a guidare il blasonato club inglese dai tempi di Wilf McGuinness nel lontano 1969.

Amorim è stato annunciato già due settimane fa ma l’accordo con lo Sporting prevedeva che sarebbe rimasto in Portogallo per le due partite successive. Nel frattempo a traghettare lo United dopo l’esonero di Erik ten Hag c’ha pensato l’ex bandiera Ruud van Nistelrooy, che non ha fatto malissimo: con lui Bruno Fernandes e compagni non hanno mai perso tra League Cup, Premier League ed Europa League, collezionando tre vittorie e un pareggio. Con Amorim, ovviamente, sarà rivoluzione, di sicuro dal punto di vista tattico: è assai probabile che vedremo la difesa a tre – marchio di fabbrica dell’allenatore lusitano – ma, come ha spiegato lo stesso tecnico in conferenza stampa, ci sarà qualche differenza “stilistica” rispetto allo Sporting.

Contro l’Ipswich Town mancherà sicuramente Maguire, mentre Lindelof e Lisandro Martinez, tornati acciaccati dagli impegni con le rispettive nazionali, dovranno essere valutati. Certi di un posto, invece, Ugarte e Diallo.

Il Manchester United si troverà in ogni caso di fronte una squadra rinvigorita dal primo successo stagionale. E che successo: prima della sosta gli uomini di Kieran McKenna erano andati a vincere in casa del Tottenham (1-2), mettendo fine al digiuno di vittorie ed abbandonando momentaneamente la zona retrocessione.

Come vedere Ipswich Town-Manchester United in diretta tv e in streaming

Ipswich Town-Manchester United è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Ipswich finora ha segnato lo stesso numero di gol del Manchester United (12) ma il problema principale dei Tractor Boys è una difesa tutt’altro che impermeabile e che è rimasta inviolata solo in un’occasione. Per Amorim non sarà un debutto tranquillo ma i Red Devils dovrebbero riuscire a portare via i 3 punti da Portman Road in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Ipswich Town-Manchester United

IPSWICH TOWN (4-2-3-1): Muric; Tuanzebe, O’Shea, Greaves, Davis; Morsy, Cajuste; Johnson, Hutchinson, Szmodics; Delap.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Dalot, de Ligt, Lisandro Martinez; Diallo, Mainoo, Ugarte, Mazraoui; Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2