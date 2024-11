Nizza-Strasburgo, Ligue 1: tv, formazioni, pronostico

Nizza-Strasburgo è una partita valida per la dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per rimanere con quelle che contano, lì davanti – il terzo posto è lontano solamente tre punti – i rossoneri del Nizza contro lo Strasburgo, in casa, hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria.

E siccome i padroni di casa arrivano a questo match da quattro risultati utili di fila, crediamo fermamente che possono riuscire nell’intento. In casa, inoltre, il cammino è praticamente netto. Da maggio a questa parte solamente vittorie e qualche pareggio. A differenza del cammino dello Strasburgo che, fuori casa, non vince dal 16 marzo. E, soprattutto, in questa stagione, ha collezionato solamente due pareggi e poi un numero importante di sconfitte. Ecco perché il Nizza parte con tutti quelli che sono i favori del pronostico.

Come vedere Nizza-Strasburgo in diretta tv e in streaming

La sfida Nizza-Strasburgo, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Vittoria anche abbastanza agevole per il Nizza. Che si prenderà i tre punti e rimarrà in alto in classifica, nella peggiore delle ipotesi a solamente tre lunghezze dal terzo posto.

Le probabili formazioni di Nizza-Strasburgo

NIZZA (3-4-3): Bulka; Ndayishimiye, Bomboto, Bard; Clauss, Rosario, Ndembele, Abdi; Guessand, Cho, Boga.

STRASBURGO (3-4-3): Petrovic; Doue, Sow, Sylla; Bakwa, Doukoure, Santos, Moreira; Diarra, Nanasi, Mara.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0