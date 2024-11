Southampton-Liverpool, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Southampton-Liverpool è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Liverpool è l’unica big che finora è riuscita a ridurre al minimo i passi falsi e due settimane fa, battendo con un comodo 2-0 l’Aston Villa ad Anfield Road, ha aumentato il distacco sulla seconda, il Manchester City, caduto a sorpresa contro il Brighton. Sono cinque, adesso, i punti che separano i Reds dai campioni in carica.

Escludendo la sconfitta interna dello scorso settembre con il Nottingham Forest, il Liverpool ha ottenuto solo risultati positivi tra le varie competizioni. In campionato Salah e compagni hanno conquistato ben nove vittorie e vantano la miglior difesa del torneo (a malapena 6 gol subiti). Numeri che fanno gongolare il tecnico Arne Slot: nessuno poteva immaginare un impatto del genere da parte dell’ex allenatore del Feyenoord, chiamato a raccogliere la pesantissima eredità lasciata dal predecessore Jurgen Klopp. Da quando Slot siede in panchina il Liverpool ha vinto 15 partite su 17.

In questo weekend i Reds scenderanno in campo per ultimi tra le squadre candidate al titolo: saranno dunque a conoscenza dei risultati delle altre dirette concorrenti.

I tre punti sarebbero, in teoria, alla portata contro il neopromosso Southampton ultimo in classifica. Una sfida testa-coda che Slot non può proprio sbagliare per provare a consolidare ulteriormente il primato. I Saints, dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale (1-0 sull’Everton) sono tornati subito coi piedi per terra perdendo lo scontro diretto con un’altra squadra in difficoltà, il Wolverhampton (2-0). La panchina di Russell Martin non vacilla ma i 4 punti in graduatoria dopo 4 giornate cominciano a preoccupare i tifosi biancorossi.

Come vedere Southampton-Liverpool in diretta tv e in streaming

Southampton-Liverpool è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.42 su Goldbet, Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’impeccabile Liverpool di questa prima parte della stagione non dovrebbe avere problemi a far suoi i 3 punti al St. Mary’s Stadium, peraltro contro una squadra che dovrà fare i conti con l’assenza del portiere titolare (Ramsdale) e di uno dei pilastri difensivi (Bednarek). I Reds segneranno verosimilmente dai 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di Southampton-Liverpool

SOUTHAMPTON (5-4-1): McCarthy; Walker-Peters, Sugawara, Stephens, Harwood-Bellis, Manning; Armstrong, Downes, Aribo, Fernandes; Archer.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Gakpo; Darwin Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3