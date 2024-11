Lazio-Bologna, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lazio-Bologna è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Partita tra mille incognite, la Lazio di Marco Baroni a novembre inoltrato si ritrova nel gruppone di testa, ad un solo punto dal Napoli capolista ed insieme ad Atalanta, Fiorentina e Inter. I biancocelesti, nonostante i tanti addii eccellenti in estate ed una campagna acquisti che aveva fatto storcere il naso ai tifosi, stanno vincendo e convincendo sotti tutti i punti di vista.

E gran parte dei meriti bisogna attribuirli al tecnico, arrivato a Roma circondato da grande scetticismo per via del curriculum scarno – non aveva mai allenato una big – ma capace nel giro di pochi mesi di rilanciare il progetto tecnico di una Lazio reduce da una stagione turbolenta. I capitolini, oltre a dominare in Europa League (sono gli unici a punteggio pieno), in campionato hanno collezionato quattro vittorie di fila – Genoa, Como, Cagliari e Monza – e sono imbattuti da metà ottobre. L’obiettivo è non perdere lo slancio ma soprattutto restare il più possibile attaccati al treno Champions League. Treno a cui vorrebbe riagganciarsi anche il Bologna di Vincenzo Italiano, avversario dei biancocelesti nel posticipo domenicale della tredicesima giornata. I felsinei hanno ripreso quota grazie ai tre successi consecutivi con Cagliari, Lecce e Roma e – con una gara da recuperare – sono ottavi, a pari punti (18) con il Milan.

Lazio-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Baroni sembra orientato a confermare il 4-3-3 visto due settimane fa a Monza. Il tecnico biancoceleste potrà contare anche su Dia e Pedro: il senegalese, alle prese con un presunto caso di malaria al rientro dagli impegni con la nazionale, si è allenato tranquillamente con i compagni, mentre lo spagnolo sta meglio dopo un virus intestinale. Indisponibile invece Tavares, che non rientrerà prima di una settimana.

Dall’altro lato, Italiano potrebbe valutare qualche cambio in vista del match di Champions League con il Lille. Non è da escludere che Orsolini e Castro partano dalla panchina, tallonati da Iling Jr. e Dallinga. Niente da fare invece per Ndoye, che dovrebbe restare in infermeria insieme a El Azzouzi, Cambiaghi, Erlic e Aebischer.

Come vedere Lazio-Bologna in diretta tv e in streaming

Lazio-Bologna, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata a 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Due vittorie degli emiliani negli ultimi due precedenti e l’ultimo successo laziale che risale ad agosto 2022. La Lazio è indubbiamente in un gran momento e parte leggermente favorita ma vorrà fare bella figura anche il Bologna, che nelle ultime settimane sembra aver ritrovato gol e continuità: almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Pobega, Freuler; Iling Jr., Odgaard, Karlsson; Dallinga.

Il Bologna riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1