Borussia Monchengladbach-St. Pauli, Bundesliga: tv, formazioni, pronostico

Borussia Monchengladbach-St. Pauli è una partita valida per l’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I padroni di casa hanno una delle miglior difese del campionato: il Borussia Monchegladach, con i suoi 16 gol subiti, è tra le prime cinque della massima serie tedesca. Dall’altro lato, il St.Pauli, è quella che ha segnato di meno: solamente sette volte, nelle prime dieci giornate, gli ospiti hanno esultato. Evidente quindi che c’è la possibilità che questo match finisca come anche voi potete immaginare.

E anche la classifica ci dice questo, ovviamente: sereni, a metà, gli uomini del Borussia, terz’ultimi gli ospiti che invece avrebbero assoluto bisogno di un’affermazione per tirarsi, o almeno cercare di farlo, dalle sabbie mobili della classifica. Ma crediamo sia difficile, e se volessimo esagerare impossibile, che tutto questo possa realmente succedere.

Quindi, è evidente che ci sono una squadra assolutamente favorita ed è quella che gioca in casa. Il Borussia potrebbe realmente prendersi l’intero malloppo in palio e così volare, letteralmente, in classifica. E magari chissà, alla fine della stagione, potrebbe anche essere di nuovo in Europa come successo un po’ di tempo fa.

Come vedere Borussia Monchengladbach-St. Pauli in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-St. Pauli è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Borussia è quotata a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Il pronostico

Difficile che gli ospiti possano trovare il gol nell’arco di novanta minuti. Quindi il Borussia è ampiamente favorito e in una gara da meno di 4 reti complessive, dovrebbe prendersi i tre punti,

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-St. Pauli

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Scally, Friedrich, Itakura, Ullrich; Reitz, Weigl; Honorat, Plea, Hack; Kleindienst.

ST. PAULI (3-3-2-2): Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu; Afolayan, Eggestein, Guilavogui.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0