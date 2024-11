Incubo Hamilton, tifosi in lacrime: rivelazione drammatica

Incubo Hamilton, tifosi in lacrime per l’annuncio del pilota della Mercedes. Rivelazione choc sul futuro e su quello che stava per succedere

Tre gare al termine di quella che pare essere diventata una vera e propria agonia. Tre gare alla conclusione di una stagione difficile e alla conclusione di un rapporto d’amore che ha portato sei titoli del mondiale. Lewis Hamilton e la Mercedes, lo sappiamo, sono al passo d’addio.

Ma c’è stato anche un giallo che ha alimentato le voci di un addio anticipato rispetto a quello che tutti noi sappiamo è già programmato: Hamilton infatti sarà il nuovo pilota della Ferrari che prenderà il post di Sainz ma durante la gara in Brasile, un tea-audio ha catturato questo commento: “Se questa è l’ultima volta, è un peccato che non sia stato un granché, ma sono comunque molto grato”. Da quel momento in poi sono davvero iniziate le speculazioni. A tutti sembrava un saluto e così, per poco, non è stato. Infatti, prima del Gran Premio di Las Vegas, così come riportato da formulapassion.it, Hamilton ha detto questo.

Incubo Hamilton: l’addio è stato ad un passo

“Sul momento mi sono sentito così, come se non volessi tornare dopo quel weekend”, ha dichiarato il sette volte campione del mondo che in Ferrari cercherà un record storico.

“Credo che sia naturale. È frustrante quando si ha una stagione come questa. Sono abbastanza sicuro che non ne avrò un’altra del genere, o almeno mi impegnerò per non averla più. Non è stata una bella sensazione in quel momento – ha concluso il veterano di Stevenage – ma sono qui, mi sento forte e darò il massimo in queste ultime gare” ha concluso. Insomma, ci ha pensato davvero a non tornare a correre questi ultimi tre gran premi dentro la monoposto argentata che è stata sua compagna di vita per moltissimo tempo. Frustrazione enorme per un pilota del genere, di quelle che sono difficili da digerire. Ma manca poco, Lewis. In rosso sarai bellissimo, sicuramente, e siamo sicuri anche fortissimo.