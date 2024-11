Sinner, se son rose sfioriranno: ribaltone inaspettato

Sinner, qui gatta ci cova: l’evento inaspettato stravolge ancora una volta lo scenario.

Se son rose fioriranno, recita un vecchio adagio. Tranne che in questo caso. Sì, perché le rose, stavolta, non sembrano destinate a sbocciare. O meglio, erano già sbocciate, ma poi, almeno così pare, sono sfiorite da un giorno all’altro. E in maniera del tutto inaspettata, oltretutto, in un momento in cui nulla lasciava presagire che l’inverno potesse arrivare in maniera così prepotente.

Le rose cui stiamo alludendo sono quelle di Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, che nel bel mezzo della scorsa primavera sono usciti allo scoperto confermando i rumors e il fatto che fossero impegnati in una relazione sentimentale. Sembravano affiatati, legatissimi, capaci di coniugare l’amore e l’ambizione personale nonostante il tempo da trascorrere insieme fosse poco, con i ritmi incessanti del Tour. Ma poi, all’improvviso, qualcosa si è spezzato.

Tutto è successo mentre il numero 1 del mondo viaggiava a vele spiegate verso la vittoria delle Nitto Atp Finals. In tanti avevano notato che fosse quanto meno strano che Anna non fosse presente a Torino, ma in linea di massima ci poteva anche stare. Poi, però, quando la ragazza ha smesso di seguire Jannik sui social, l’allarme ha iniziato a suonare all’impazzata. In quel momento è stato chiaro che qualcosa si fosse rotto e che la relazione non procedeva bene come, invece, avevamo creduto.

Sinner, cambia lo scenario: dal triangolo al quartetto

Pare ci sia di mezzo nientepopodimeno che l’ex di Jannik, ovvero Maria Braccini, che sarebbe stata avvistata a Torino in concomitanza del torneo dei Maestri. Non ci sono prove, però, a supporto di questa ipotesi, per cui non ci sentiamo, in tutta onestà, di promuovere tale teoria e di presumere che ci sia in atto un ritorno di fiamma.

Ci sono altrettanti dubbi sulla Kalinskaya, che qualche ora fa ha pubblicato un post che non esiteremmo a definire criptico. In primo piano c’è lei, insieme ad un mazzo di fiori bianchi. In calce allo scatto, la bella Anna ha aggiunto anche delle iniziali: GM. Appare improbabile che si tratti di un regalo da parte di Sinner, mentre sembra più verosimile l’ipotesi che si tratti di un nuovo corteggiatore, entrato a gamba tesa nella sua vita nell’esatto momento in cui la tennista avrebbe rotto col campione altoatesino.

Non resta che capire, a questo punto, se la frattura sia insanabile o se, invece, le cose si possano aggiustare. Con buona pace dei tifosi, che fin dal primo momento sono stati felici di questa coppia e l’hanno supportata, ben lieti che Jannik stesse insieme ad una collega in grado di capire i suoi ritmi e le sue esigenze.