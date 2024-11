Stavolta Sinner può esultare: l’annuncio è sconcertante

Stavolta Sinner può esultare: annuncio clamoroso per il tennista azzurro, già trascinatore in Coppa Davis. Ecco le parole

Primo giorno di Coppa Davis e subito trascinatore. Nella serata di giovedì Jannik Sinner ha portato gli azzurri in semifinale con una doppia vittoria. Addirittura la seconda insieme a Berrettini nel doppio.

Momento straordinariamente magico per il tennista azzurro anche se, momento, non indica del tutto il percorso straordinario che ha fatto in questo 2024 con due Slam vinti, i primi due della sua carriera, che lo hanno portato ad essere il numero uno del mondo. Un Sinner davvero straripante che viene, pure, dall’affermazione nelle Atp Finals di Torino. E proprio a margine di questo evento è arrivato un annuncio clamoroso su quello che potrebbe essere il futuro del tennista azzurro.

Stavolta Sinner può esultare: ecco quanti Slam vincerà

A parlare ci ha pensato il direttore della Coppa Davis Feliciano Lopez. Che alla Davis ha mandato giù il boccone amaro dell’eliminazione della sua Spagna. Poi, detto questo, al Corriere dello Sport ha svelato quello che, secondo lui, potrebbe essere il bottino finale della carriera di Jannik.

“Quest’anno ha vissuto una stagione fuori da ogni logica – ha inizialmente detto – vincendo un numero di gare davvero senza senso. Il suo numero uno non si può assolutamente mettere in dubbio, è l’unico a non avere alti e bassi. È un tennista totalmente diverso rispetto a due anni fa, e vuole ancora migliorare e ora mi chiedo come potrebbe giocare se dovesse proseguire così”. E poi: “Beh, è difficile prevederlo, è una cosa che mi chiedono spesso anche per Alcaraz e dico che per me sicuramente andrà in doppia cifra, diciamo 14″ e non sarebbero pochi visto che permetterebbero all’altoatesino di raggiungere l’americano Pete Sampras, e diciamo che non è uno così all’interno del circuito tennistico. Certo, c’è da dire che questo Jannik non sembra proprio avere nessun limite. E quindi forse il conto è al ribasso. Non lo gridiamo troppo, ma speriamo oggettivamente che sia proprio così e che possa vincerne di più. Esageriamo? Beh, vedendo quello che sta facendo diciamo che siamo realisti.