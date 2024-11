Leganes-Real Madrid, Liga: tv, formazioni, pronostico

Leganes-Real Madrid è una partita valida per la quattordicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nella gara contro l’Osasuna, quella prima della sosta, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha inizialmente cambiato sistema tattico: non più il 4-4-2, con due punte vicine e con Bellingham largo a sinistra, ma un 4-3-3 con Rodrygo spedito davanti e con l’inglese da mezzala. E questo sembra aver dato i suoi frutti.

Serviva vincere, allora, ai madrileni, che hanno iniziato balbettando sia in campionato che in Coppa ma che, per fortuna del tecnico italiano, sono potenzialmente – visto che hanno una gara in meno – a solamente tre lunghezze dal Barcellona. Ma serve continuare a vincere per dimostrare di aver messo alle spalle il momento un po’ così, negativo, che ha messo anche in discussione (secondo alcuni, ovviamente), la panchina di uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio. Incredibile da pensare, ma alla fine sono sempre i risultati, attuali, che contano.

Se andassimo solamente a vedere i valori che scenderanno in campo e, di conseguenza, se il calcio fosse una scienza esatta e per fortuna non lo è, contro il Leganes, domenica pomeriggio, non dovrebbe esserci partita. Ma sappiamo che tutto può succedere, o potrebbe succedere, perché nonostante non sia una scienza esatta pensiamo che sia davvero difficile, in questo momento, pensare che il Real Madrid possa perdere dei punti contro una squadra che lotta ovviamente per la salvezza.

Come vedere Leganes-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Leganes-Real Madrid, valida per la quattordicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Stessa quota anche per gli analisti della Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ha quasi sempre preso gol il Real Madrid, soprattutto nei match in trasferta. Ed è per questo che il Leganes nell’arco dei 90 minuti potrebbe anche trovare la via della rete. Ma sulla vittoria Blancos, in un match da almeno tre reti complessive, non ci possono davvero essere dubbi.

Le probabili formazioni di Leganes-Real Madrid

LEGANES (4-2-3-1): Dmitrovic; Altimira, Gonzalez, Nastasic, Franquesa; Tapia, Cisse; Cruz, Brasanac, Munir; de la Fuente.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Garcia; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3