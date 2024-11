Napoli-Roma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Napoli-Roma è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Non poteva esserci esordio più duro per Claudio Ranieri, che alla veneranda età di 73 anni ha scelto di tornare in pista per guarire la “sua” Roma. L’esperto tecnico romano, che dopo l’addio al Cagliari la scorsa estate aveva fatto intendere di non voler più allenare, si accomoderà sulla panchina giallorossa fino a giugno per poi indossare i panni del dirigente.

La sua avventura – o meglio il Ranieri ter – inizierà dallo stadio “Maradona” contro il Napoli capolista. Prende il posto di Ivan Juric, la cui parentesi capitolina si è rivelata disastrosa: l’allenatore croato, esonerato dopo soli due mesi, non è riuscito a non far rimpiangere il predecessore De Rossi e le ultime due sconfitte con Verona (3-2) e Bologna (2-3) hanno convinto la società a cambiare per la quarta volta in questo 2024. Ranieri eredita una Roma in grande difficoltà, che dopo 12 giornate di campionato ha conquistato a malapena 13 punti – rendimento quasi da squadra che lotta per non retrocedere – ed è dodicesima in classifica, già a -11 dal sesto posto. Giallorossi che peraltro sono attesi da un mini-ciclo terribile, dal momento che nel giro di pochi giorni affronteranno Napoli, Tottenham e Atalanta tra Serie A ed Europa League. Gli azzurri sono usciti un po’ ridimensionati dai primi veri test della stagione, totalizzando un punto nei big match con Atalanta (0-3) e Inter (1-1). Antonio Conte però non dispera: il Napoli è ancora primo in classifica, con un punto di vantaggio su un gruppone di quattro squadre (Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio).

Napoli-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Conte dovrebbe mandare in campo i titolarissimi. Lobotka, ormai pienamente recuperato, tornerà in regia al posto di Gilmour, mentre davanti giocheranno Politano, Lukaku (ex del match) e Kvaratskhelia. Qualche preoccupazione per lo scozzese McTominay, uscito acciaccato dalla sfida tra la sua Scozia e la Polonia, ma l’ex Manchester United quasi certamente stringerà i denti.

Dall’altro lato Ranieri quasi certamente archivierà la difesa a tre di Juric schierando la Roma con un 4-3-2-1. In attacco Dovbyk sarà supportato da Pellegrini e Dybala, dietro invece non dovrebbero partire dal 1′ né Hermoso né Hummels, entrambi non al meglio. Il centrocampo sarà composto da Koné, Cristante e Pisilli.

Come vedere Napoli-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Roma è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Napoli-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Basterà l’arrivo di Ranieri per dare la scossa ad una Roma in crisi nera (e che in trasferta, almeno per quanto riguarda il campionato, non vince da aprile)? I giallorossi scenderanno in campo con un atteggiamento diverso rispetto alle ultime uscite ma il Napoli resta favorito in una sfida da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Napoli-Roma

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Koné, Cristante, Pisilli; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1