Como-Fiorentina e Torino-Monza, Serie A: tv, streaming, formazioni, pronostici

Como-Fiorentina e Torino-Monza sono due partite della tredicesima giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Sei vittorie di fila in campionato per una Fiorentina che, trascinata da uno strepitoso Moise Kean – 8 gol in 11 partite per l’ex attaccante della Juventus – sta vivendo un momento magico. La Viola prima della sosta aveva piegato anche il Verona (3-1) grazie ad una tripletta del centravanti originario di Vercelli, conservando il terzo posto in classifica, a -1 dal Napoli capolista e con gli stessi punti di Lazio, Inter e Atalanta (25).

Palladino può sognare lo scudetto? È presto per sbilanciarsi ma questa Fiorentina, che ha iniziato a correre da ottobre in poi, vuole alzare l’asticella delle ambizioni e migliorare, in ogni caso, i piazzamenti delle ultime stagioni. Prima della sfida con l’Inter i viola sono di scena a Como, contro una neopromossa che nonostante il bel gioco sta facendo fatica a fare punti. I lariani ne hanno conquistati solamente 2 nelle ultime sei giornate ed il loro allenatore, Cesc Fabregas, era visibilmente arrabbiato davanti ai microfoni dei giornalisti dopo il pari con il Genoa (1-1), match in cui il Como è stato raggiunto in pieno recupero da una rete di Vogliacco. In classifica i lombardi hanno 10 punti, uno in più del Lecce terzultimo, e la seconda peggior difesa del torneo.

Come vedere Como-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Como-Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Match potenzialmente divertente tra due squadre a cui piace attaccare. La Fiorentina tenterà di sfruttare gli spazi che il Como inevitabilmente concederà – i lariani sono gli unici a non aver collezionato neppure un clean sheet – e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Como-Fiorentina

COMO (4-3-3): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha, Nico Paz; Strefezza, Cutrone, Fadera.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Toro-Monza, due squadre in difficoltà

Uscito a pezzi dal derby (ennesima sconfitta) con la Juventus, il Torino cercherà di ripartire con l’obiettivo di mettersi alle spalle due mesi da incubo, in cui gli uomini di Paolo Vanoli hanno contribuito a disperdere tutto l’entusiasmo che avevano accumulato nel primo mese di campionato.

I granata hanno rimediato sei sconfitte nelle ultime sette giornate, un filotto interrotto solo dal successo con il Como. Vanoli deve fare i conti con un attacco che da qualche partita ha smesso di segnare: zero gol con Roma, Fiorentina e Juventus, numeri che non possono essere spiegati soltanto con il grave infortunio occorso al cannoniere Zapata (fuori per il resto della stagione). Sarà una sfida tra squadre in difficoltà quella con il Monza di Alessandro Nesta: i brianzoli vengono da tre sconfitte consecutive – Atalanta, Milan e Lazio – e con il Torino condividono la siccità offensiva, visto che l’ultimo gol l’hanno segnato circa un mese fa. A differenza dei granata, tuttavia, la classifica dei biancorossi è decisamente più preoccupante: sono ultimi con il Venezia.

Come vedere Torino-Monza in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Torino dovrebbe tornare a far registrare un risultato positivo in un match da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Torino-Monza

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0