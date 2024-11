Genoa-Cagliari, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Genoa-Cagliari è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nonostante i due risultati utili di fila con Parma e Como che hanno condotto il Genoa fuori dalla zona rossa, il club rossoblù durante la sosta ha deciso di esonerare Alberto Gilardino. Una mossa forse fuori tempo, dal momento che l’allenatore della promozione sembrava essere riuscito a ritrovare quella compattezza che era mancata in precedenza (vittoria esterna in Emilia, 0-1, e pareggio interno con i lariani, 1-1).

Fatto sta che sulla panchina rossoblù, a partire dallo scontro salvezza con il Cagliari, ci sarà Patrick Vieira, alla sua prima esperienza nel campionato italiano. Il tecnico franco-senegalese ha allenato in Francia (Nizza e Strasburgo) e Inghilterra (Crystal Palace) e ritrova quella Serie A che aveva già assaggiato da calciatore (Milan, Juventus e Inter). Il Genoa è quartultimo ma ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, stessa situazione in cui versano i sardi, anche loro a quota 10 punti. Gli uomini di Davide Nicola prima della sosta avevano rialzato la testa dopo tre sconfitte consecutive fermando il Milan all’Unipol Domus (3-3) con i due esterni Zappa (doppietta) e Zortea protagonisti ed ora vanno a caccia di conferme contro un’altra squadra che ha come obiettivo la salvezza. Genoa e Cagliari negli ultimi anni si sono affrontate anche in B ma per trovare un successo esterno bisogna tornare a settembre 2021, quando il Grifone conquistò i tre punti in Sardegna.

Genoa-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

C’è grande incertezza sul modulo che sceglierà Vieira per affrontare il Cagliari, anche se l’ex centrocampista in passato ha usato con frequenza il 4-2-3-1 o il 4-3-3. In ogni caso non sono ancora disponibili Vitinha e Messias, mentre Vasquez cercherà di stringere i denti dopo il problema muscolare accusato nella sfida con il Como due settimane fa. In attacco dovrebbero giocare Pinamonti ed Ekhator.

Dall’altro lato Nicola ritrova due pedine importanti come Mina e Adopo, entrambi squalificati contro il Milan. In porta Sherri potrebbe prendere il posto di Scuffet, apparso in difficoltà nelle ultime partite. Sulla trequarti, infine, Viola è leggermente favorito su gaetano.

Come vedere Genoa-Cagliari in diretta tv e in streaming

Genoa-Cagliari, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.10 su Goldbet e Lottomatica e a 3.15 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Il cambio di guida tecnica in casa Genoa complica ulteriormente la lettura di questo match tra due squadre che devono fare i conti con una classifica precaria. Un punto potrebbe far comodo ad entrambe.

Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari

GENOA (4-4-2): Leali; Sabelli, Vogliacco, Bani, Vasquez; Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1