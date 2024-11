I pronostici di sabato 23 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1

I pronostici di sabato 23 novembre, tornano in campo tutti i principali campionati: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

La tredicesima giornata di Serie A prende il via questo sabato con in campo quattro squadre che saranno poi impegnate in Champions League: l’Inter ha la partita sulla carta più abbordabile in quel di Verona, anche l’Atalanta parte coi favori del pronostico al Tardini contro il Parma, l’attesa è però per il big match di San Siro tra Milan e Juventus. I bianconeri anche a causa dei numerosi infortuni hanno perso la solidità difensiva di inizio stagione: sarà una partita con gol?

Vittorie interne in arrivo in Bundesliga per Bayer Leverkusen e Stoccarda contro Heidenheim e Bochum, anche l’Aston Villa in Premier League non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti contro il Crystal Palace, lontano parente della squadra ammirata nel finale della scorsa stagione.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Lens-Marsiglia di Ligue 1, Hoffenheim-Lipsia ed Eintracht Francoforte-Werder Brema di Bundesliga, Celta Vigo-Barcellona di Liga e Manchester City-Tottenham di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 2-5 in Borussia Dortmund-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

Vincenti

Inter (in Verona-Inter, Serie A, ore 15:00)

(in Verona-Inter, Serie A, ore 15:00) Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Heidenheim, Bundesliga, ore 15:30)

(in Bayer Leverkusen-Heidenheim, Bundesliga, ore 15:30) Stoccarda (in Stoccarda-Bochum, Premier League, ore 16:00)

(in Stoccarda-Bochum, Premier League, ore 16:00) Aston Villa (in Aston Villa-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lens-Marsiglia , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 Hoffenheim-Lipsia , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Eintracht Francoforte-Werder Brema, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Celta Vigo-Barcellona , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Milan-Juventus , Serie A, ore 18:00

, Serie A, ore 18:00 Manchester City-Tottenham, Premier League, ore 18:30

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 15.09 GOLDBET ; 15.45 SNAI; 15.09 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Atalanta vincente e almeno un gol per squadra in Parma-Atalanta, ore 20:45