Parma-Atalanta, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Parma-Atalanta è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Diciamocelo chiaramente: per quanto fatto vedere fino ad oggi quest’Atalanta non si può più nascondere. La squadra di Gasperini deve lottare per lo scudetto. Ce lo dicono le prestazioni e la classifica.

E ce lo dice anche una rosa profonda nonostante quelli che sono gli infortuni: i nerazzurri di Bergamo hanno ampie scelte in tutte le zone del campo e il tecnico è bravo a far esprimere tutti alla perfezione. Detto questo, la sosta, non ha regalato chissà quale recupero ma nello spazio di poche settimane si potrebbe intanto rivedere Scalvini, che si era rotto il crociato quasi sei mesi fa e che è sulla via del rientro.

Contro il Parma è una prova del nove: vincendo, per una notte almeno, la Dea andrebbe in testa alla classifica. Magari raggiungendo l’Inter che nel pomeriggio sarà impegnata contro il Verona. In casa Parma, invece, dopo la bella vittoria sul campo del Venezia, le cose in classifica si sono sistemate: Pecchie viaggia su una buona media punti e nelle ultime cinque ha perso solo una volta. Sì, i ducali stanno decisamente bene, ma questa Dea fa paura. E non dovrebbe avere difficoltà a vincere questo match.

Come vedere Parma-Atalanta in diretta tv e in streaming

Parma-Atalanta è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale anche 1.65 volte la posta

Il pronostico

Insomma, in una gara da almeno tre reti complessive e che l’Atalanta potrebbe anche riuscire a stappare nel primo tempo, appare scontata una vittoria ospite.

Le probabili formazioni di Parma-Atalanta

PARMA (4-2-3-1): Zuzuki; W. Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; M. Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3