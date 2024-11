Verona-Inter, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Verona-Inter è una partita della tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ritorna il campionato e ad aprire una giornata assai importante ci pensa l’Inter di Simone Inzaghi, impegnata sul campo del Verona. I nerazzurri inseguono il Napoli – distante solamente un punto e che sarà impegnato contro la Roma domenica pomeriggio – insieme ad Atalanta, Fiorentina e Lazio, tutto dietro una lunghezza dagli azzurri.

Prima della sosta c’è stato il big match finito uno a uno con un calcio di rigore – dubbio, per non dire inesistente – sbagliato da Calhanoglu e che ha acceso le polemiche. Un’Inter che sicuramente farà a meno appunto del turco, che si è fatto male in nazionale e che solamente ieri ha riabbracciato Lautaro Martinez, tornato comunque dalla sosta con due gol in altrettanti match con la maglia dell’Argentina. All’orizzonte c’è anche la Champions League, come sappiamo, e la sensazione è che Inzaghi possa concedere un turno di riposo al proprio capitano: servirebbe respirare un po’ a Lautaro, che però andrà sicuramente in panchina. Davanti spazio a Thuram e Taremi.

In casa Verona, invece, la situazione è quella che conosciamo tutti: una squadra che cercherà in tutti i modi di raggiungere una salvezza difficile: Zanetti inizia ad essere a rischio dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque sfide, e cerca un risultato di prestigio dopo la vittoria sui giallorossi che ha ridato un po’ di ossigeno. Sarà difficilissimo riuscire nell’impresa. I nerazzurri, ovviamente, sono davvero di un altro livello.

Come vedere Verona-Inter in diretta tv e in streaming

Verona-Inter è in programma sabato alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata a 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai invece vale 1.37 volte la posta

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nonostante le assenza, l’Inter rimane ampiamente favorita e dovrebbe riuscire a prendersi, senza particolari problemi, vittoria e tre punti che, almeno per una notte, la manderebbe in testa alla classifica. Gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Verona-Inter

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3