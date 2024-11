Premier League, pronostici dodicesima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, l’Arsenal cercherà di mettere fine ad un digiuno di vittorie che in campionato dura da quasi due mesi: pronostici.

Escludendo il Liverpool capolista ed il suo principale inseguitore, il Manchester City, dal terzo posto in giù c’è assoluta bagarre. Ben sette squadre racchiuse in un solo punto, tra cui un Arsenal che non riesce più a vincere: incredibilmente i Gunners continuano a mancare l’appuntamento con i tre punti ed il loro ultimo successo in Premier League risale addirittura allo scorso 5 ottobre. La squadra di Mikel Arteta ha così accumulato un ritardo di 9 punti dai Reds ed in caso di mancata vittoria contro il Nottingham Forest, appaiato a sorpresa ai londinesi, scivolerebbe ulteriormente verso il basso.

La sosta per le nazionali avrà “guarito” Odegaard e compagni? L’Arsenal è logicamente favorito ma dovrà fare attenzione ad una formazione che in questi primi mesi di campionato è andata ben oltre le aspettative – è opportuno ricordare che l’obiettivo degli uomini di Nuno Espirito Santo è la salvezza – e che adesso naviga, con pieno merito, in zona Europa. Dopo tre vittorie consecutive, tuttavia, il Nottingham Forest si è arreso al Newcastle davanti al proprio pubblico, sconfitta pesante (1-3) che potrebbe aver minato qualche certezza alla squadra guidata dall’allenatore portoghese.

Nel “gruppone” di cui fanno parte Gunners e Reds c’è pure l’Aston Villa, che aveva probabilmente bisogno di tirare il fiato prima della pausa. Quattro le sconfitte consecutive dei Villans di Unai Emery tra le varie competizioni (Premier League, League Cup e Champions League) e un digiuno di vittorie che dura da oltre un mese. L’occasione per risollevare la testa è rappresentata dalla sfida con il Crystal Palace: i londinesi annaspano annaspano nei bassifondi della classifica e non sembrano in grado di fare il colpaccio al Villa Park.

Le previsioni sulle altre partite

Tra i match più interessanti del sabato pomeriggio c’è il derby tra Bournemouth e Brighton, due squadre che stanno facendo molto bene. In particolar modo i Seagulls, momentaneamente sesti a quota 19 punti.

Ne hanno 4 in meno le Cherries, che davanti al proprio pubblico nell’ultimo mese sono state capaci di battere Arsenal e Manchester City (piegato anche dal Brighton due settimane fa). Insomma, pronostico aperto e partita potenzialmente spettacolare, da almeno una rete per parte. Ha dimostrato di essere in salute anche il Fulham, reduce da due vittorie contro Brentford e Crystal Palace: i londinesi tenteranno di allungare la striscia vincente contro il Wolverhampton penultimo in classifica. L’Everton, infine, può approfittare delle difficoltà in trasferta del Brentford, che lontano dal Community Stadium non ha raccolto neanche un punto a fronte dei 16 conquistati tra le mura amiche: entrambe dovrebbero andare a segno.

