Bundesliga, pronostici undicesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, obbligate a vincere Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund: il distacco dal Bayern Monaco capolista è già molto ampio.

Cercansi antagoniste del Bayer Monaco, determinato a riprendersi lo scettro di campione della Bundesliga, lo scorso anno vinta (o meglio, dominata) dal Bayer Leverkusen. I bavaresi nell’ultima giornata prima della sosta per gli impegni delle nazionali hanno fatto le prime prove di fuga, portandosi a +5 sul Lipsia secondo. I campioni in carica, fermati a sorpresa dal fanalino di coda Bochum, sono scivolati a -9 dalla vetta, mentre il distacco tra il Bayern e il Borussia Dortmund, altra squadra che in teoria dovrebbe provare a insidiare la corazzata di Vincent Kompany, ha raggiunto la doppia cifra (10) dopo il crollo dei gialloneri in casa del Mainz.

È un Borussia che continua ad essere altalenante e che per adesso deve accontentarsi di un deludente settimo posto. I gialloneri di Nuri Sahin stanno pagando caro lo scarso rendimento in trasferta – lontano dal Signal Iduna Park hanno conquistato un solo punto – ed i troppi gol subiti (18 in totale per quella che è la peggior difesa tra le prime sette in classifica). Sahin, insomma, non può dormire sonni tranquilli, soprattutto perché in questo turno di campionato i suoi uomini dovranno vedersela con il pimpante Friburgo, che in classifica ha un punto in più e sta facendo molto bene. Il famoso “muro” giallonero toglierà nuovamente le castagne dal fuoco al tecnico di origine turca, visto che in casa il Borussia finora ha fatto cinque su cinque? Secondo noi sì, ma gli ospiti dovrebbero dare filo da torcere al Dortmund un una gara da almeno una rete per parte.

Le previsioni sulle altre partite

La sosta potrebbe aver fatto bene al Bayer Leverkusen, a secco di vittorie da tre partite. Le Aspirine non sono quelle dello scorso anno ma neppure quelle viste all’opera due settimane fa: contro l’Heidenheim, che in campionato non vince da settembre, la squadra di Xabi Alonso dovrebbe ritrovare il sorriso (e i tre punti).

In cerca di riscatto pure lo Stoccarda, che prima della pausa si era congedato con una rocambolesca sconfitta interna con l’Eintracht Francoforte. Gli Svevi hanno l’opportunità di voltare pagina contro il Bochum ultimo in classifica (ma comunque rinvigorito dal pareggio con il Bayer Leverkusen, il primo dopo 5 sconfitte consecutive): i gol non dovrebbero mancare alla Mercedes Benz Arena, considerando la permeabilità della retroguardia ospite (già 30 gol subiti). Trasferta insidiosa invece per il Lipsia, che farà visita ad un Heidenheim deciso ad allontanarsi dalla zona rossa. Previsto equilibrio, infine, in Wolfsburg-Union Berlino: in lieve ripresa i biancoverdi, reduci da 3 risultati positivi, ma i capitolini sono solidissimi (terza miglior difesa con appena 8 gol subiti) e dopo 10 giornate stazionano stabilmente tra le prime sei.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Heidenheim)

Stoccarda (in Stoccarda-Bochum)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bayer Leverkusen-Heidenheim

Stoccarda-Bochum

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Borussia Dortmund-Friburgo

Hoffenheim-Lipsia

Wolfsburg-Union Berlino

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” in Bayer Leverkusen-Heidenheim è quotato a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Borussia Dortmund-Friburgo è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

