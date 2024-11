I pronostici di venerdì 22 novembre: Serie B, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Saudi Pro League

I pronostici di venerdì 22 novembre, ci sono gli anticipi di Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più tre partite della Saudi Pro League.

Finalmente si riparte: conclusa la sosta per le nazionali tornano in campo i principali campionati europei con gli anticipi di Bundesliga, Liga e Ligue 1 più tre partite del campionato arabo. In Germania il Bayern Monaco capolista proverà la fuga battendo l’Augsburg che ha una delle peggiori difese del campionato con venti gol subiti in dieci partite.

In vista della Champions League, giocano in anticipo anche PSG e Monaco che occupano le prime due posizioni della Ligue 1: vittoria altamente probabile per la squadra di Luis Enrique contro il Tolosa, mentre la squadra del Principato dovrà vedersela col Brest, altra squadra che sta giocando la Champions. I gol dovrebbero arrivare puntuali.

I pronostici sulle altre partite

Gol in arrivo anche nella Saudi Pro League, in particolare nella sfida che vedrà in campo l’Al Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo: vittoria altamente probabile contro l’Al Quadisiya.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Al Nassr vincente e almeno tre gol complessivi in Al Nassr-Al Qadisiya, Saudi Pro League, ore 18:00

Vincenti

Al Ahli (in Al Feiha-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 15:50)

(in Al Feiha-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 15:50) Monaco (in Monaco-Brest, Ligue 1, ore 19:00)

(in Monaco-Brest, Ligue 1, ore 19:00) Cosenza o pareggio (in Cosenza-Modena, Serie B, ore 20:30)

(in Cosenza-Modena, Serie B, ore 20:30) PSG (in PSG-Tolosa, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

De Grafschap-Oss , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Jong PSV-Volendam , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Bayern Monaco-Augsburg , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 PSG-Tolosa, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Wahda-Al Wasl , Emirati Arabi Uniti, ore 16:30

, Emirati Arabi Uniti, ore 16:30 Nyon-Vaduz , Challenge League Svizzera, ore 20:00

, Challenge League Svizzera, ore 20:00 Xamax-Thun, Challenge League Svizzera, ore 20:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 9.83 GOLDBET ; 10.03 SNAI; 9.83 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Monaco vincente e almeno un gol per squadra in Monaco-Brest, Ligue 1, ore 19:00