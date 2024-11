Milan-Juventus, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Milan-Juventus è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’attuale classifica non rispecchia quelle che sono le ambizioni di Milan e Juventus, rispettivamente al settimo e al sesto posto di una Serie A che dopo 12 giornate è ancora senza padroni. Sì, i bianconeri fanno parte del gruppone di testa e sono a soli 2 punti dal Napoli capolista ma, pur essendo gli unici imbattuti – sei vittorie ed altrettanti pareggi – non possono essere pienamente soddisfatti. Troppi gli alti e bassi nei primi mesi dell’era Motta ed un gioco che si è visto solo a sprazzi.

La Juventus vanta la miglior difesa del campionato – dopo i 6 gol subiti tra Inter e Parma la Signora ha tenuto di nuovo la porta inviolata contro Udinese e Torino, entrambe battute 2-0 – ma paga i mezzi passi falsi contro squadre alla portata (il riferimento è ovviamente ai pareggi interni con Cagliari e Parma), forse anche figli di un’emergenza infortuni che continua a tormentare il tecnico italobrasiliano. Il Milan invece di punti ne ha 18 (con una gara da recuperare) ed al momento è tagliato fuori dalla corsa al titolo. I rossoneri non riescono a trovare continuità: dopo la storica vittoria in casa del Real Madrid in Champions League sono immediatamente tornati coi piedi per terra pareggiando 3-3 a Cagliari. Ennesimo stop per gli uomini di Paulo Fonseca, il cui unico clean sheet nelle ultime cinque partite è stato quello di Monza (0-1). Il match coi bianconeri è inevitabilmente un’altra prova del nove per l’allenatore portoghese e il suo Diavolo, nonché una ghiotta occasione per recuperare punti su una rivale e riavvicinarsi alle posizioni che contano.

Milan-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

I dubbi di Fonseca sono principalmente in difesa dove Thiaw e Pavlovic dovrebbero vincere il ballottaggio con Tomori e Gabbia. I due terzini, invece, saranno Emerson Royal e Theo Hernandez. A centrocampo il tecnico portoghese confermerà la coppia formata da Reijnders e Fofana, mentre potremmo rivedere Chukwueze nel ruolo di esterno alto, con Pulisic che andrà a fare il trequartista alle spalle del grande ex del match, Morata.

La sosta per le nazionali è stata infausta per Motta: il suo attaccante titolare Vlahovic si è fatto male e non sarà della partita a San Siro. L’ex allenatore del Bologna dovrebbe quindi adattare Weah, tra i migliori nelle ultime uscite dei bianconeri, nel ruolo di centravanti, sostenuto da Conceiçao, Koopmeiners e Yildiz. In mezzo spazio a Thuram e Locatelli. La difesa sarà composta, infine, da Savona, Gatti, Kalulu (altro ex) e Cambiaso.

Come vedere Milan-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Juventus, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotata a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

È da maggio 2021 che in questa sfida non si registrano più di 2 gol complessivi. Un trend che potrebbe essere interrotto: i bianconeri di gol ne subiscono pochi, è vero, ma il Milan è una squadra che, oltre a concedere tanto (14 reti incassate dai rossoneri in 11 partite), sa come fare male alle difese avversarie. Entrambe, dunque, dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione in una partita potenzialmente divertente.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2