Classifica capovolta in Formula 1: Verstappen sotto choc

Classifica capovolta in Formula Uno: quando mancano tre gare alla fine del Mondiale la situazione è ancora aperta: annuncio ufficiale

Tre gare al termine del Mondiale. Ancora qualche fatica prima di capire chi sarà il nuovo campione del mondo. Certo, dopo la gara in Brasile, Verstappen, che ha guadagnato altri punti su Norris, sembra essere proprio indirizzato alla conquista del suo quarto titolo di fila. Non è storico, ma poco ci manca.

Ha avuto vita facile, l’olandese: sì, perché nel momento in cui stava avendo delle grosse difficoltà, con una macchina nettamente inferiore alla McLaren, dall’altro lato ha trovato un Norris che ha dimostrato purtroppo per lui di non essere ancora in grado di gestire la pressione che arriva quando sei lì, in lotta per il titolo. Verstappen ha tenuto botta, ha sfruttato gli errori commessi dal suo avversario e ha allungato in maniera clamorosa. Tutto finito? Almeno sulla carta è questa la sensazione, ma dalla scuderia inglese arrivano – così come riportato da paddocknews24.com – delle dichiarazioni “bellicose” nei confronti di Max.

Classifica capovolta in Formula Uno: Norris non si arrende

“E’ stato bello tornare in fabbrica dopo la tappa in Brasile. Mi sono preparato molto con i miei ingegneri per le ultime tre gare del campionato. Tutti sono molto motivati e pronti a dare il massimo perché restiamo ancora in lotta per entrambi i campionati“. Queste le parole di Norris che si leggono sul sito citato prima, quindi non manca evidentemente la voglia di lottare e cercare di imparare anche dagli errori per non commetterne nel corso delle prossime settimane.

Ha parlato anche Andrea Stella, team principal, appunto, della scuderia inglese della McLaren. “La gara di Las Vegas è la prima degli ultimi tre weekend della stagione. Come previsto, siamo tutti molto vicini in termini di prestazioni. Noi abbiamo una macchina veloce e siamo una buona squadra che ha lavorato duro in ogni gara. La stagione è stata molto lunga, ma dobbiamo dare il massimo per portare a termine il nostro lavoro. Rimaniamo concentrati perché ancora non è finita. Ogni punto conta e la squadra è molto motivata ad offrire ai piloti la migliore vettura”. Insomma, ci sarà sicuramente spettacolo.